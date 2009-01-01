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    Уткин: «Так или иначе, VAR притормозил ближайших соперников «Зенита». Как же это могло произойти-то, а?»

    Журналист и видеоблогер Василий Уткин поиронизировал касательно того, что «Спартак» и ЦСКА потеряли очки в 18-м туре РПЛ.

    «В общем, так или иначе, в эти выходные VAR притормозил ближайших соперников «Зенита».

    У «Спартака» не разобрали момент с руками Цаллагова. У ЦСКА проигнорировали завал Погребняком Магнуссона.

    Как же это могло произойти-то, а?» – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    • «Спартак» уступил «Сочи» со счетом 0:1.
    • ЦСКА сыграл вничью с «Уралом» со счетом 2:2.
    • «Зенит» по итогам тура стал единоличным лидером РПЛ, опережая конкурентов на три и четыре очка соответственнно.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 07:53
    Комментарии69
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    • ...
      Рейтинг: +4137

      polt 2 часа назад

      У нас ВАР только однозначно офсайды трактует, все остальное отдано на откуп судьям и только они решают в чью пользу свистеть. А "судей продажных" никто не отменял.

      0
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      Рейтинг: +146

      Главное Спартак без ЛЧ 3 часа назад

      Наверно, после Уткина, в туалет не возможно зайти.
      Открывает зад или рот и сразу воняет!
      =)))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3468

      Puddle 4 часа назад

      Эта жирная хрюшка помолчала бы лучше! Он хряков с Краснодаром игру смотрел? Ничего не напрягло?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5336

      KPCCSPB 5 часов назад

      Интересно, сколько этому дерьму заплатили, чтобы он оправдал убогую игру свиней и коней? А может, и тедеска, с гончаром скинулись, чтобы было оправдание, и не уволили.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14592

      vladimir-7 5 часов назад

      Сам VAR работает отлично, но вот регламент его работы расписан под
      "работу" бригады судей, а так как судьи в поле и судьи на VAR, это одна
      и та же бригада судей, "работающая" по единому плану и удивляться
      нам за результаты их действий не приходится.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3527

      TOMSON 6 часов назад

      До этого Вар активно Зенит тормозил и вытягивал тот же Спартак. Но, как ситуация поменялась Москва сразу «запела».
      Пока все честно.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14592

      vladimir-7 > TOMSON 5 часов назад

      Ты, что-то Тушино, считаешь всей Москвой.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22367

      пьяныйхоровод > vladimir-7 4 часа назад

      Да там какбэ аж фсястрана .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2084

      СвинкаСправедливости > TOMSON 4 часа назад

      И когда это, интересно, ВАР работал в пользу Спартака?
      Приводи примеры, питерская чушка.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +146

      Главное Спартак без ЛЧ > СвинкаСправедливости 3 часа назад

      Я тебе пример скажу,
      отвечайте за базар и снимайтесь с чемпионата!
      =))))
      .!.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2084

      СвинкаСправедливости > Главное Спартак без ЛЧ 2 часа назад

      Отвечайте за базар и не обсуждайте судейство.)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +146

      Главное Спартак без ЛЧ > СвинкаСправедливости 2 часа назад

      Пук пук, срак срак.
      =)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +146

      Главное Спартак без ЛЧ > vladimir-7 1 час назад

      Ну вообще, 43.г.р., а мозгов нет!
      =))))
      Аншлаг и Каламбур отдыхают!
      =)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14592

      vladimir-7 6 часов назад

      РФС, по указанию свыше, выбирает одну-две команды и дает указание
      судьям помогать им, до поры, до времени, возглавлять таблицу, при этом
      другие команды надо притормаживать, а на конечном этапе выводит из
      двух лидеров нужного одного, а потом удивляется, почему плохо сыграла
      эта команда в ЛЧ.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4420

      BarStep > vladimir-7 6 часов назад

      Твоим фантазиям Вова, - нет предела.. Даже поражаюсь иногда, как такое может вообще в голову приходить здравому уму?!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14592

      vladimir-7 > BarStep 5 часов назад

      Я тоже удивляюсь, как ты не видишь очевидное или
      ты прикидываешься болельщиком с односторонним
      взглядом. Ну что, бывает.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4014

      Павелий > vladimir-7 4 часа назад

      Этот звездобол BarStep не знает матчасти, не умеет читать и не может на официальном сайте Зенита в разделе "Архив/Команда Петржелы" найти информацию о том, что ГОСУДАРСТВЕННАЯ компания Газпром - ВЛАДЕЛЕЦ Зенита. Куда ему о более высоких материях рассуждать....

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4420

      BarStep > vladimir-7 3 часа назад

      Очевидное оно для тебя, у меня же другое мнение по этому поводу.. Ну наверное в этом и есть своя прелесть, остаемся при своих. Доброго дня..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3913

      Cleaner 7 часов назад

      Вопрос риторический. Потому как все знают, как такое происходит в нашем футболе.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1494

      Lenin26 8 часов назад

      Что же ты **** лицемерная не рассказываешь о том ,что ВАР так же в матче Зенит-Ахмат не зафиксировал пендаль в ворота Ахмата,тем самым притормозив Зенит на пути к первому месту!

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7392

      alp > Lenin26 7 часов назад

      это другое! понимать надо!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22367

      пьяныйхоровод > Lenin26 4 часа назад

      Если бы Миллер ему фуру гамбургеров пообещал - не вопрос , рассказал бы как на духУ . А так за тазик желудей к/б правду рубит .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2084

      СвинкаСправедливости > Lenin26 4 часа назад

      Аж один эпизод за 18 туров. ))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1494

      Lenin26 > СвинкаСправедливости 1 час назад

      Не один,если разбираться,можно много вспомнить,вопрос не в этом,просто нужно быть честным с самим собой,а не быть лицемерным куском г0вна и не жонглировать словами как он это любит, что бы поймать хайп!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3110

      Ганнибал Лектор 8 часов назад

      Дырявый вася продолжает нализывать очко федуну и гинеру. Единственное, что притормозило конкурентов Зенита в эти выходные - это сами конкуренты Зенита. Если Краснодар таковым является, то он разбирает соперника - хpен какой вар помешает. А этим импотентам все время что-то мешает. Мало коням тайма в большинстве и левого пеналя, чтобы одолеть несокрушимый Урал на своем поле? А спартак не в состоянии удерживать 35-летнего Нобоа? Тоже не хватило пары нырков Ларссона? Тьфу, тролль злое*учий

      11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1351

      spam2009 > Ганнибал Лектор 6 часов назад

      ТОлько уже который год "несокрушимый" Урал просто отдается бомжам без всякого сопротивления, тебя это не смущяет

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14592

      vladimir-7 > Ганнибал Лектор 6 часов назад

      Ну уж Е.Гинера Васька ненавидит, не надо пи***ть.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1745

      petrucho-spb > Ганнибал Лектор 6 часов назад

      Чётко и по делу ++++

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +863

      Spirit_78 > spam2009 3 часа назад

      В первом круге ничья была.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3110

      Ганнибал Лектор > spam2009 3 часа назад

      Несокрушимый Урал играет с Зенитом в открытый футбол, что могут позволить себе немногие в автобус-лиге. Очкозавры типа Уфы всей командой играют за линией мяча, поэтому Зениту тяжело их выколупывать из скорлупы. Кони, кстати, именно по этой причине тоже почти всегда побеждали Урал. Но сейчас они никакие - даже судьи не помогли.
      Ну и про смущение раз заговорил, то не могу не спросить: а тебя самого не смущает, что который год уже спартак отдается бомжам без всякого сопротивления? ))

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      Рейтинг: +3110

      Ганнибал Лектор > vladimir-7 3 часа назад

      васька ненавидит всех натуралов, у него комплекс - это очевидно. Только такие пи*орасы как он ему симпатичны.

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