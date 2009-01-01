Уткин: «Так или иначе, VAR притормозил ближайших соперников «Зенита». Как же это могло произойти-то, а?»

Журналист и видеоблогер Василий Уткин поиронизировал касательно того, что «Спартак» и ЦСКА потеряли очки в 18-м туре РПЛ.

«В общем, так или иначе, в эти выходные VAR притормозил ближайших соперников «Зенита».

У «Спартака» не разобрали момент с руками Цаллагова. У ЦСКА проигнорировали завал Погребняком Магнуссона.

Как же это могло произойти-то, а?» – написал Уткин в своем телеграм-канале.