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    Из-за погодных условий на матче «Тамбов» – «Рубин» VAR работает без определения офсайда

    В эти минуты проходит матч 18-го тура РПЛ между «Тамбовом» и «Рубином». Система VAR работает не в полном объеме.

    «Из-за погодных условий в Саранске стадион готовили к матчу слишком долго, и службы VAR не успели провести калибровку, и потому офсайды проверить невозможно», – сообщил журналист казанского издания «БИЗНЕС Online» Айрат Шамилов.

    • Матч 1-го круга завершился со счетом 2:2.
    • «Рубин» в случае победы поднимется на 8-е место.
    • «Тамбов», если наберет 3 очка, покинет зону прямого вылета.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Айрата Шамилова

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    13.12.2020 14:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +451

      El_Chori 13 декабря, 14:57

      Такое ощущение, что всё делается против Рубина! Почему в Саранске, а не в Сочи или ещё где нибудь по-теплее?! В Поволжье щас конкретные заморозки. Ладно хоть не Красноярск! Вар не работает. Збс. Щас ещё и пол команды травмируется. И Рубин как всегда будет есдинственным кто не выиграет у аутсайдера, а всем остальным они просто сольют....

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