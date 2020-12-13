Из-за погодных условий на матче «Тамбов» – «Рубин» VAR работает без определения офсайда

В эти минуты проходит матч 18-го тура РПЛ между «Тамбовом» и «Рубином». Система VAR работает не в полном объеме.

«Из-за погодных условий в Саранске стадион готовили к матчу слишком долго, и службы VAR не успели провести калибровку, и потому офсайды проверить невозможно», – сообщил журналист казанского издания «БИЗНЕС Online» Айрат Шамилов.