Из-за погодных условий на матче «Тамбов» – «Рубин» VAR работает без определения офсайда

В эти минуты проходит матч 18-го тура РПЛ между «Тамбовом» и «Рубином». Система VAR работает не в полном объеме.
«Из-за погодных условий в Саранске стадион готовили к матчу слишком долго, и службы VAR не успели провести калибровку, и потому офсайды проверить невозможно», – сообщил журналист казанского издания «БИЗНЕС Online» Айрат Шамилов.
- Матч 1-го круга завершился со счетом 2:2.
- «Рубин» в случае победы поднимется на 8-е место.
- «Тамбов», если наберет 3 очка, покинет зону прямого вылета.
Источник: твиттер Айрата Шамилова