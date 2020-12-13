Игроки «Рубина» – о газоне в Саранске: «А коньки, лыжи выдадут?»

Для особо одаренных дадут лыжи
В 14:00 по Москве начнется матч 18-го тура РПЛ между «Тамбовом» и «Рубином». Игрокам гостей не понравился зимний газон.
«А коньки, лыжи выдадут?» – поинтересовались меж собой игроки на видео пресс-службы, которое доступно ниже.
- Матч 1-го круга завершился со счетом 2:2.
- «Рубин» в случае победы поднимется на 8-е место.
- «Тамбов», если наберет 3 очка, покинет зону прямого вылета.
– А коньки выдадут? pic.twitter.com/WgFAhA08yx— «Рубин» Казань (@fcrk) December 13, 2020