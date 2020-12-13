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    Игроки «Рубина» – о газоне в Саранске: «А коньки, лыжи выдадут?»

    В 14:00 по Москве начнется матч 18-го тура РПЛ между «Тамбовом» и «Рубином». Игрокам гостей не понравился зимний газон.

    «А коньки, лыжи выдадут?» – поинтересовались меж собой игроки на видео пресс-службы, которое доступно ниже.

    • Матч 1-го круга завершился со счетом 2:2.
    • «Рубин» в случае победы поднимется на 8-е место.
    • «Тамбов», если наберет 3 очка, покинет зону прямого вылета.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Рубина»

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    13.12.2020 13:30
    Комментарии3
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      Рейтинг: +93

      aleks 265814 13 декабря, 18:19

      Для особо одаренных дадут лыжи

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      Рейтинг: +285

      O-kolesov 13 декабря, 14:50

      Если мне не изменяет склероз, то в Саранске проходили игры ЧМ

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      Рейтинг: +10885

      Skull_Boy 13 декабря, 13:59

      А что вы хотите город только сдает арену в аренду, а уход за газоном за Тамбовом, только у них денег нет

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