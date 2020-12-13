Игроки «Рубина» – о газоне в Саранске: «А коньки, лыжи выдадут?»

В 14:00 по Москве начнется матч 18-го тура РПЛ между «Тамбовом» и «Рубином». Игрокам гостей не понравился зимний газон.

«А коньки, лыжи выдадут?» – поинтересовались меж собой игроки на видео пресс-службы, которое доступно ниже.