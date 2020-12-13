Лэмпард: «Разговоры о том, что «Челси» имеет лучший состав и достоин титула в этом сезоне, смешны»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард не считает, что его команда достойна титула АПЛ в текущем сезоне. Он выразил мнение после поражения от «Эвертона» (0:1).

«Смешно, если люди думают, что у «Челси» лучший состав и команда достойна титула в этом году. В клубах, которые брали титулы в последние годы, есть нападающие, вингеры, которые забивают по 30-40 голов за сезон. У «Челси» молодая команда, таких футболистов немного. Мы далеки от конкурентов», – сказал Лэмпард.