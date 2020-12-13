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    Лэмпард: «Разговоры о том, что «Челси» имеет лучший состав и достоин титула в этом сезоне, смешны»

    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард не считает, что его команда достойна титула АПЛ в текущем сезоне. Он выразил мнение после поражения от «Эвертона» (0:1).

    «Смешно, если люди думают, что у «Челси» лучший состав и команда достойна титула в этом году. В клубах, которые брали титулы в последние годы, есть нападающие, вингеры, которые забивают по 30-40 голов за сезон. У «Челси» молодая команда, таких футболистов немного. Мы далеки от конкурентов», – сказал Лэмпард.

    • «Челси» прервал девятиматчевую беспроигрышную серию в АПЛ.
    • Команда занимает в таблице 3-е место.
    • Следующий соперник – «Вулверхэмптон» (15 декабря).

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    Источник: Goal

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    13.12.2020 11:38
    Комментарии3
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      Рейтинг: +54

      TANNER 13 декабря, 19:08

      больше 250 млн потрачено, практически отсутствие травм, наилегчайшая группа в ЛЧ - по итогу по 2-3 игрока на каждой позиции и после этого он еще ноет? Лемп скажи Клоппу как тебе тяжело играть таким составом... Нытик

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +1529

      acor94 13 декабря, 13:29

      херово иметь такого тренера, который настолько не верит в своих игроков

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      Рейтинг: +1471

      Romio-xxx > acor94 18 часов назад

      В его словах присутствует мотивация для как раз таки наших молодых вингеров.

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