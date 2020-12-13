Лэмпард: «Разговоры о том, что «Челси» имеет лучший состав и достоин титула в этом сезоне, смешны»

больше 250 млн потрачено, практически отсутствие травм, наилегчайшая группа в ЛЧ - по итогу по 2-3 игрока на каждой позиции и после этого он еще ноет? Лемп скажи Клоппу как тебе тяжело играть таким составом... Нытик
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард не считает, что его команда достойна титула АПЛ в текущем сезоне. Он выразил мнение после поражения от «Эвертона» (0:1).
«Смешно, если люди думают, что у «Челси» лучший состав и команда достойна титула в этом году. В клубах, которые брали титулы в последние годы, есть нападающие, вингеры, которые забивают по 30-40 голов за сезон. У «Челси» молодая команда, таких футболистов немного. Мы далеки от конкурентов», – сказал Лэмпард.
- «Челси» прервал девятиматчевую беспроигрышную серию в АПЛ.
- Команда занимает в таблице 3-е место.
- Следующий соперник – «Вулверхэмптон» (15 декабря).