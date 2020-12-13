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    «Умничка, мастерюга, пингвинчик». Дзюба поблагодарил Нобоа за гол в ворота «Спартака»

    Выступая перед пресс-службой после матча 18-го тура РПЛ против «Динамо» (3:1), форвард «Зенита» Артем Дзюба поблагодарил бывшего одноклубника Кристиана Нобоа. Его гол не дал набрать очки «Спартаку» в Сочи.

    «Прежде всего огромный привет Крису Нобоа. Умничка. Спасибо, дорогой! Радовались за тебя, классный гол. Мастерюга, пингвинчик», – сказал Дзюба.

    • «Зенит» единолично лидирует в РПЛ.
    • Следующий соперник – «Спартак» (16 декабря).
    • Нобоа брал с «Зенитом» чемпионство.

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    Источник: твиттер «Зенита»

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    13.12.2020 01:26
    Комментарии28
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      Рейтинг: -1997

      Вот оно чё Михалыч 13 декабря, 15:51

      Умничка. Спасибо, дорогой! ======Эта чо такое ? Зюбе Азмуна мало, так он теперь к заднице Нобоа свои яйца подкатывает ? )))

      2
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      Рейтинг: -1255

      Голубая устрица 13 декабря, 14:35

      Ещё в раздевалочку к себе его пригласи)) отблагодари

      1
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      Рейтинг: +3658

      Гавроша 13 декабря, 13:38

      И чтобы дзюба не сказал - свинарник всегда бомбит!!!

      0
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      Рейтинг: -1255

      Голубая устрица > Гавроша 13 декабря, 14:36

      Где бы не прозвучала новость про Спартак бомжацкий свинарник тут как тут

      0
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      Рейтинг: +3629

      мы_не_рабы 13 декабря, 13:33

      Тогда вопрос: зачем отправили в Сочи? Нобоа - хороший игрок, пригодился бы Зениту в РПЛ и ЛЧ.

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      Рейтинг: +5255

      nik55 13 декабря, 12:23

      ишак рукоблудный----ты такие голы не забиваешь и об этом знают все

      0
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      Рейтинг: +4964

      житель СПб 13 декабря, 12:03

      Совершенно неуместные злобные комменты. А все просто: Нобоа, действительно, очень хороший, ключевой игрок Сочи, и этот гол забит классно и очень красиво.

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      Рейтинг: +2144

      Дедуктор 13 декабря, 11:21

      Гол мастерский, конечно. В Спартаке такие голы могли забивать Алекс, Фернандо, Глушаков. Это если не вдаваться во времена более дремучие.
      Сейчас почему то стараются закатить мяч в ворота. Тоже неплохая задумка. Но не работает.

      1
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      Рейтинг: +1351

      spam2009 13 декабря, 10:53

      Стыдно за Наш футбол

      0
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      Рейтинг: +5397

      Рубинище 13 декабря, 10:11

      Бердыев аби кого с собой по клубам брать не будет. Для Зенита потеря Нобоа, равнозначно потери Хвичи Локомотивом.

      4
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      Рейтинг: +400

      Каменный стояк 13 декабря, 10:10

      Всем давно известно, что Дзюба конченый.....но каждым разом он удивляет ещё больше....

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