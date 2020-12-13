«Умничка, мастерюга, пингвинчик». Дзюба поблагодарил Нобоа за гол в ворота «Спартака»

Умничка. Спасибо, дорогой! ======Эта чо такое ? Зюбе Азмуна мало, так он теперь к заднице Нобоа свои яйца подкатывает ? )))
Выступая перед пресс-службой после матча 18-го тура РПЛ против «Динамо» (3:1), форвард «Зенита» Артем Дзюба поблагодарил бывшего одноклубника Кристиана Нобоа. Его гол не дал набрать очки «Спартаку» в Сочи.
«Прежде всего огромный привет Крису Нобоа. Умничка. Спасибо, дорогой! Радовались за тебя, классный гол. Мастерюга, пингвинчик», – сказал Дзюба.
- «Зенит» единолично лидирует в РПЛ.
- Следующий соперник – «Спартак» (16 декабря).
- Нобоа брал с «Зенитом» чемпионство.