РПЛ. «Химки» обыграли «Арсенал», победив в четвертом матче из пяти последних

В первом матче 18-го тура РПЛ «Химки» оказались сильнее «Арсенала». Туляки не победили в седьмой встрече подряд, Дмитрий Парфенов во главе команды ни разу не выигрывал.

Игрок хозяев Илья Кухарчук забил в третьем матче подряд. Видео гола доступно ниже.

Чемпионат России. РПЛ. 18-й тур

Химки – Арсенал (Тула) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Кухарчук, 12.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Глушаков, Кухарчук, Трошечкин, Боженов (Логашов, 73), Дядюн, Долгов (Конате, 46).

«Арсенал»: Шамов, Довбня, Сокол (Хагуш, 46), Рассказов, Ткачев, Ломовицкий (Пантелеев, 81), Чаушич (Громыко, 62), Костадинов, Мохаммед, Панченко (Луценко, 81), Джорджевич (Э. Кангва, 39).

Предупреждения: Глушаков, 47; Тихий, 64; Идову, 90+3 – Сокол, 18; Громыко, 90+1.

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