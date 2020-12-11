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    РПЛ. «Химки» обыграли «Арсенал», победив в четвертом матче из пяти последних

    В первом матче 18-го тура РПЛ «Химки» оказались сильнее «Арсенала». Туляки не победили в седьмой встрече подряд, Дмитрий Парфенов во главе команды ни разу не выигрывал.

    Игрок хозяев Илья Кухарчук забил в третьем матче подряд. Видео гола доступно ниже.

    Чемпионат России. РПЛ. 18-й тур

    Химки – Арсенал (Тула) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Кухарчук, 12.

    «Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Глушаков, Кухарчук, Трошечкин, Боженов (Логашов, 73), Дядюн, Долгов (Конате, 46).

    «Арсенал»: Шамов, Довбня, Сокол (Хагуш, 46), Рассказов, Ткачев, Ломовицкий (Пантелеев, 81), Чаушич (Громыко, 62), Костадинов, Мохаммед, Панченко (Луценко, 81), Джорджевич (Э. Кангва, 39).

    Предупреждения: Глушаков, 47; Тихий, 64; Идову, 90+3 – Сокол, 18; Громыко, 90+1.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.12.2020 20:53
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2866

      nemolod 12 декабря 2020, 09:34

      Ничего удивительного-бывший тренер гостей просто отлично знает все слабые стороны соперника,отсюда и результат!

      0
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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 12 декабря 2020, 00:15

      Глушаков одумался!)))

      0
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      Рейтинг: +5776

      ySS 11 декабря 2020, 22:09

      Химки, конечно, выдают!
      Черевченко респект

      2
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      Рейтинг: +17937

      paracetamol 11 декабря 2020, 22:07

      И зачем этого сапожника хохляцкого в Арс физруком поставили? Смысл убрать нормального тренера и поставить физрука!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +897

      loko-the_best 11 декабря 2020, 21:34

      Черевченко приходит в клубы, добивается результатов, его снимают и команда скатывается.

      3
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      Рейтинг: +67544

      portero 11 декабря 2020, 21:32

      Жаль что Химки не вылетят, московские команды будут меньше ездить на выезды, что в нашей стране большой плюс... там и Торпедо если подтянется то с ними совсем тяжко.....

      3
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 11 декабря 2020, 21:17

      Очень неприятный матч. Удручающий.
      Арсенал с Парфеновым у руля оказался банально беспомощным. Тупая суета футбольных импотентов Много-много тупой суеты. И растерянный с обреченной физиономией рулевой у бровки. В натуре, импотенты.
      Химки тоже не блистали, конечно. Но даже с такой туповатой игрой практически выбрались в середину таблицы. Ибо таков уровень лиги.

      0
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      Рейтинг: +20945

      derrik2000 > Дедуктор 11 декабря 2020, 21:24

      По-поводу Арсенала не согласен.
      Тулякам просто ДИКО не везло, в т. ч. в концовке матча.

      0
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      Рейтинг: +14483

      playsh 11 декабря 2020, 21:11

      Достойная игра,уверенная.С победой,Химки,серия матчей впечатлят.Удачи Вам и впредь.

      3
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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 11 декабря 2020, 21:06

      Да - ударная серия !!!

      2
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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > net zenit1967 12 декабря 2020, 14:17

      Ну как же без него ))) , вот только считаю , что не благодаря , а вопреки ))))))

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      Рейтинг: +20945

      derrik2000 11 декабря 2020, 20:57

      Справедливым итогом матча, конечно, была бы ничья.
      Туляки совсем Химки прижали к воротам во 2-м тайме.
      Да и в 1-м лучше играли.
      Но ФАНТАСТИЧЕСКОЕ невезение и ЛАНТРАТОВ оставили счёт 1-0 в пользу Химок.
      Смотреть было интересно.

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