Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. «Химки» обыграли «Арсенал», победив в четвертом матче из пяти последних

РПЛ. «Химки» обыграли «Арсенал», победив в четвертом матче из пяти последних

11 декабря 2020, 20:53
12

В первом матче 18-го тура РПЛ «Химки» оказались сильнее «Арсенала». Туляки не победили в седьмой встрече подряд, Дмитрий Парфенов во главе команды ни разу не выигрывал.

Игрок хозяев Илья Кухарчук забил в третьем матче подряд. Видео гола доступно ниже.

Чемпионат России. РПЛ. 18-й тур

Химки – Арсенал (Тула) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Кухарчук, 12.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Глушаков, Кухарчук, Трошечкин, Боженов (Логашов, 73), Дядюн, Долгов (Конате, 46).

«Арсенал»: Шамов, Довбня, Сокол (Хагуш, 46), Рассказов, Ткачев, Ломовицкий (Пантелеев, 81), Чаушич (Громыко, 62), Костадинов, Мохаммед, Панченко (Луценко, 81), Джорджевич (Э. Кангва, 39).

Предупреждения: Глушаков, 47; Тихий, 64; Идову, 90+3 – Сокол, 18; Громыко, 90+1.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Химки Арсенал
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
derrik2000
1607709453
Справедливым итогом матча, конечно, была бы ничья. Туляки совсем Химки прижали к воротам во 2-м тайме. Да и в 1-м лучше играли. Но ФАНТАСТИЧЕСКОЕ невезение и ЛАНТРАТОВ оставили счёт 1-0 в пользу Химок. Смотреть было интересно.
Ответить
VVM1964
1607709964
Да - ударная серия !!!
Ответить
Plyash
1607710314
Достойная игра,уверенная.С победой,Химки,серия матчей впечатлят.Удачи Вам и впредь.
Ответить
Дедуктор
1607710643
Очень неприятный матч. Удручающий. Арсенал с Парфеновым у руля оказался банально беспомощным. Тупая суета футбольных импотентов Много-много тупой суеты. И растерянный с обреченной физиономией рулевой у бровки. В натуре, импотенты. Химки тоже не блистали, конечно. Но даже с такой туповатой игрой практически выбрались в середину таблицы. Ибо таков уровень лиги.
Ответить
portero
1607711568
Жаль что Химки не вылетят, московские команды будут меньше ездить на выезды, что в нашей стране большой плюс... там и Торпедо если подтянется то с ними совсем тяжко.....
Ответить
loko-the_best
1607711682
Черевченко приходит в клубы, добивается результатов, его снимают и команда скатывается.
Ответить
paracetamol
1607713667
И зачем этого сапожника хохляцкого в Арс физруком поставили? Смысл убрать нормального тренера и поставить физрука!
Ответить
ySS
1607713746
Химки, конечно, выдают! Черевченко респект
Ответить
DOCTOR PENALTY
1607721322
Глушаков одумался!)))
Ответить
nemolod
1607754889
Ничего удивительного-бывший тренер гостей просто отлично знает все слабые стороны соперника,отсюда и результат!
Ответить
Главные новости
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
21:20
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
20:51
3
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
19:56
33
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
18:57
8
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
18:34
15
Все новости
Все новости
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
21:49
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
21:12
Перед Кисляком извинились за нанесенную травму
20:57
Мнение тренера «Акрона» об упущенной победе над ЦСКА
20:31
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Баринова
19:51
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
18:57
8
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
18:34
15
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
18:22
3
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
18:13
3
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
17:58
14
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
17:32
1
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
17:21
2
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
17:17
5
Аршавин изменил мнение о Соболеве
17:08
19
Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – ЦСКА: 28 августа 2026
16:52
2
Агент заявил о «начале конца» Талалаева в «Балтике»
16:45
1
Мнение Шаронова о чемпионских перспективах «Спартака»
16:40
2
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак»
16:31
6
«Динамо» определилось с зарплатой новичков из Южной Америки
16:03
1
Дзюбе вынесли жестокий вердикт
15:42
9
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
15:39
11
«Нужно объявить войну»: Колосков – о поведении Талалаева
15:26
6
Начальство Талалаева осудило его странное поведение
15:05
11
Экс-спартаковец описал Дзюбу двумя словами
14:47
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+