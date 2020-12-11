РПЛ. «Химки» обыграли «Арсенал», победив в четвертом матче из пяти последних

Ничего удивительного-бывший тренер гостей просто отлично знает все слабые стороны соперника,отсюда и результат!
В первом матче 18-го тура РПЛ «Химки» оказались сильнее «Арсенала». Туляки не победили в седьмой встрече подряд, Дмитрий Парфенов во главе команды ни разу не выигрывал.
Игрок хозяев Илья Кухарчук забил в третьем матче подряд. Видео гола доступно ниже.
Чемпионат России. РПЛ. 18-й тур
Химки – Арсенал (Тула) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Кухарчук, 12.
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Глушаков, Кухарчук, Трошечкин, Боженов (Логашов, 73), Дядюн, Долгов (Конате, 46).
«Арсенал»: Шамов, Довбня, Сокол (Хагуш, 46), Рассказов, Ткачев, Ломовицкий (Пантелеев, 81), Чаушич (Громыко, 62), Костадинов, Мохаммед, Панченко (Луценко, 81), Джорджевич (Э. Кангва, 39).
Предупреждения: Глушаков, 47; Тихий, 64; Идову, 90+3 – Сокол, 18; Громыко, 90+1.