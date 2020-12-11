Свидетель Горчаханов: «Никакого покушения со стороны Широкова не было. Это смешно»

Али Горчаханов, свидетель по делу бывшего игрока сборной России Романа Широкова, выразил мнение по ситуации. Он считает, что спортсмен не покушался на жизнь арбитра Никиты Данченкова.

«Такое дело обсуждать три-четыре месяца, как будто никаких других проблем нет. По решению судьи ничего не слышал. Единственное, что меня напрягает: мы приехали сюда в 14:00 и два часа обсуждали события, которые происходили четыре месяца назад. Было ли покушение? Не было никакого покушения. Кто-то кого-то ударил, а сейчас обсуждают это, как будто других проблем нет. Для меня это смешно», – сказал Горчаханов.