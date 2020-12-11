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    Свидетель Горчаханов: «Никакого покушения со стороны Широкова не было. Это смешно»

    Али Горчаханов, свидетель по делу бывшего игрока сборной России Романа Широкова, выразил мнение по ситуации. Он считает, что спортсмен не покушался на жизнь арбитра Никиты Данченкова.

    «Такое дело обсуждать три-четыре месяца, как будто никаких других проблем нет. По решению судьи ничего не слышал. Единственное, что меня напрягает: мы приехали сюда в 14:00 и два часа обсуждали события, которые происходили четыре месяца назад. Было ли покушение? Не было никакого покушения. Кто-то кого-то ударил, а сейчас обсуждают это, как будто других проблем нет. Для меня это смешно», – сказал Горчаханов.

    • Широков избил Данченкова 10 августа на матче любительских команд.
    • Против экс-футболиста возбудили уголовное дело по статье 115 УК РФ об «умышленном причинении легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенного из хулиганских побуждений».
    • Максимальный срок по этой статье – два года лишения свободы.

    Источник: «Чемпионат»

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    11.12.2020 19:12
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 12 декабря 2020, 10:24

      А этот свидетель сам-то адекват: "Кто-то кого-то ударил ..."

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14483

      playsh 11 декабря 2020, 23:05

      Известных и публичных идиотов,типа Широкова,обязательно надо прилюдно наказывать,дабы они не думали,что им позволено много больше,чем простым "смердам".
      Пусть посидит пару лет,это полезно для уродов.

      0
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 11 декабря 2020, 21:42

      Какое нах покушение?!!
      Просто крышу рвануло как в юности, когда даже не знали.что за драку могут срок впаять..
      Неужели не бились всерьёз?!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7964

      Томик 11 декабря 2020, 21:01

      Видел видео. Ничего смешного там нет.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 11 декабря 2020, 20:59

      Сажать надо Широкова,и всё тут.Другой вопрос,в какой стране мы живем?

      1
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      Рейтинг: +25022

      bset 11 декабря 2020, 20:48

      А для потерпевшего совсем не смешно, что он мог лишиться жизни от удара в голову ногой профессиональным футболистом. Когда сдают нервы, идет один удар. Если после этого идет добивание лежачего, это никак иначе кроме как покушение квалифицировать невозможно.

      3
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      Рейтинг: +20945

      derrik2000 11 декабря 2020, 20:33

      Была информация, что со стороны потерпевшего выступает "аблакат" Дубровинский.
      Тот самый Дубровинский, которого вместе с "аблакатом" Пашаевым после суда по делу Ефремова временно - сроком на 1 год - временно исключили из адвокатской палаты. Москвы.
      Теперича "представителем по доверенности" ходит.
      По гражданским делам.
      Да и ДО приостановления статуса адвоката по гражданским делам скорее всего тоже "представителем по доверенности" ходил.
      Ну, чтобы денег на налоги с адвокатской деятельности не отстёгивать.
      Сейчас словоблудит, отрабатывает свой гонорар у Данченкова.
      Наверное, есть договорённость между Данченковым и Добровинским на процент от суммы компенсации морального вреда.
      И процент неслабый такой.)))))

      2
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 11 декабря 2020, 20:21

      А если этому Али Бабе по 3,14здаку пару раз съездить и с ноги, какие у него мысли возникнут, покушались на него иль так поздороваться решили?

      3
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      Рейтинг: +67544

      portero 11 декабря 2020, 19:56

      Конечно ничего не было, судья попросил Широкова поиграть в футбол судейской головой... сам головой о ногу Ромы бился...

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