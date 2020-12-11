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  • Свидетель Горчаханов: «Никакого покушения со стороны Широкова не было. Это смешно»

Свидетель Горчаханов: «Никакого покушения со стороны Широкова не было. Это смешно»

11 декабря 2020, 19:12
9

Али Горчаханов, свидетель по делу бывшего игрока сборной России Романа Широкова, выразил мнение по ситуации. Он считает, что спортсмен не покушался на жизнь арбитра Никиты Данченкова.

«Такое дело обсуждать три-четыре месяца, как будто никаких других проблем нет. По решению судьи ничего не слышал. Единственное, что меня напрягает: мы приехали сюда в 14:00 и два часа обсуждали события, которые происходили четыре месяца назад. Было ли покушение? Не было никакого покушения. Кто-то кого-то ударил, а сейчас обсуждают это, как будто других проблем нет. Для меня это смешно», – сказал Горчаханов.

  • Широков избил Данченкова 10 августа на матче любительских команд.
  • Против экс-футболиста возбудили уголовное дело по статье 115 УК РФ об «умышленном причинении легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенного из хулиганских побуждений».
  • Максимальный срок по этой статье – два года лишения свободы.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Широков Роман
Комментарии (9)
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portero
1607705800
Конечно ничего не было, судья попросил Широкова поиграть в футбол судейской головой... сам головой о ногу Ромы бился...
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Боцман59rus
1607707298
А если этому Али Бабе по 3,14здаку пару раз съездить и с ноги, какие у него мысли возникнут, покушались на него иль так поздороваться решили?
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derrik2000
1607708025
Была информация, что со стороны потерпевшего выступает "аблакат" Дубровинский. Тот самый Дубровинский, которого вместе с "аблакатом" Пашаевым после суда по делу Ефремова временно - сроком на 1 год - временно исключили из адвокатской палаты. Москвы. Теперича "представителем по доверенности" ходит. По гражданским делам. Да и ДО приостановления статуса адвоката по гражданским делам скорее всего тоже "представителем по доверенности" ходил. Ну, чтобы денег на налоги с адвокатской деятельности не отстёгивать. Сейчас словоблудит, отрабатывает свой гонорар у Данченкова. Наверное, есть договорённость между Данченковым и Добровинским на процент от суммы компенсации морального вреда. И процент неслабый такой.)))))
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yarik1_78
1607709584
Сажать надо Широкова,и всё тут.Другой вопрос,в какой стране мы живем?
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Томик
1607709672
Видел видео. Ничего смешного там нет.
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афоня72
1607712130
Какое нах покушение?!! Просто крышу рвануло как в юности, когда даже не знали.что за драку могут срок впаять.. Неужели не бились всерьёз?!!
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Plyash
1607717130
Известных и публичных идиотов,типа Широкова,обязательно надо прилюдно наказывать,дабы они не думали,что им позволено много больше,чем простым "смердам". Пусть посидит пару лет,это полезно для уродов.
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Бухбух
1607757892
А этот свидетель сам-то адекват: "Кто-то кого-то ударил ..."
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