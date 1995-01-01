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    Часть игроков «Тамбова» может бойкотировать второй матч РПЛ подряд

    По информации «РБ-Спорт», несколько футболистов «Тамбова» могут бойкотировать матч 18-го тура с «Рубином». Если финансовая ситуация в клубе не улучшится, с казанцами не сыграют как минимум шесть игроков. Губернатор Тамбовской области не выходит с клубом на связь.

    • 5 декабря Алексей Рыбин, Виталий Шахов, Алексей Грицаенко, Александр Каплиенко, Валерий Чуперка и Михаил Костюков бойкотировали матч 17-го тура РПЛ против «Спартака» (1:5) из-за задержек по зарплате.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 17:34
    Комментарии13
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      Рейтинг: +594

      qawzsexdr 29 минут назад

      Рубин не будет оплачивать долги, так что бойкот бесполезен.

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      Рейтинг: +19246

      DOCTOR PENALTY 29 минут назад

      Да пора уж вообще завязывать, сливаться.

      0
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      Рейтинг: +1457

      Nevsky_RU 34 минуты назад

      Могут бойкотировать, но не будут))) слив Спартаку то уже позади)) нет смысла кому то еще очки дарить))

      1
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      Рейтинг: +19513

      Боцман59rus 42 минуты назад

      Губернатору больше делать не,к,у,й , проблемы нахлебников решать, которые даже в городе не играют. Пусть Мудко сам стадион в Саранске содержит, главе Края респект

      0
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      Рейтинг: +30

      Валя Ромашина 1 час назад

      Причем тут губернатор. У футболистов нереально высокие зарплаты и город просто не тянет их. Пусть сами деньги зарабатывают.

      1
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      Рейтинг: +4443

      playsh 1 час назад

      Может быть чиновникам от футбола тоже задержать зарплату на полгодика,ведь живут они за счёт отчислений футболистов РПЛ,в том числе и Тамбова.

      1
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      Рейтинг: +1688

      alll-333 2 часа назад

      снимайтесь...

      2
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      Рейтинг: +11790

      alarm 2 часа назад

      куда подевались хряки, которые всю осень навизгивали на сочи за матч против молодёжки ростова, если сам спартаг играл против пятого детского состава тамбова? позор!

      4
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      Рейтинг: +2016

      СвинкаСправедливости > alarm 2 часа назад

      Бредишь

      1
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      Рейтинг: +9999

      JTherry > alarm 1 час назад

      за Тамбов играли всего двое из молодежки, инфа - от Худякова)) остальные - из основы...

      0
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      Рейтинг: +11790

      alarm > JTherry 1 час назад

      а ещё 9 тупо стояли и смотрели, как хряки пытаются им забить)

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      Рейтинг: +9999

      JTherry > alarm 1 час назад

      ты, похоже, другой матч смотрел)) так бомжи с Уралом играли, как ты здесь написал, но там все 11 тупо стояли и смотрели, как бомжи голы закатывали, даже дядя Гриша в тюбетейке....

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      Рейтинг: +22276

      пьяныйхоровод > JTherry 1 час назад

      И стоя гол забили . Афтар пишы исчо .

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