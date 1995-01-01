Часть игроков «Тамбова» может бойкотировать второй матч РПЛ подряд

По информации «РБ-Спорт», несколько футболистов «Тамбова» могут бойкотировать матч 18-го тура с «Рубином». Если финансовая ситуация в клубе не улучшится, с казанцами не сыграют как минимум шесть игроков. Губернатор Тамбовской области не выходит с клубом на связь.

5 декабря Алексей Рыбин, Виталий Шахов, Алексей Грицаенко, Александр Каплиенко, Валерий Чуперка и Михаил Костюков бойкотировали матч 17-го тура РПЛ против «Спартака» (1:5) из-за задержек по зарплате.