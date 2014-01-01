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    Швейцарец Шерер назначен на игру «Локомотива» с «Баварией»

    УЕФА назвал арбитров, которые обслужат матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария»«Локомотив». Команды рассудит швейцарец Сандро Шерер.

    Его ассистенты – Стефан Де Алмейда и Беким Зогай. Резервный арбитр – Ален Бьери. За работу VAR будут отвечать итальянцы Паоло Валери и Массимилиано Иррати.

    • «Локомотив» идет последним в группе А. «Бавария» – первая.
    • Москвичи могут выйти в плей-офф Лиги Европы, если обыграют «Баварию», а «Атлетико» в параллельном матче не проиграет «Зальцбургу».
    • Игра состоится в среду, 9 декабря. Начало – в 23:00 (МСК).

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    Источник: сайт УЕФА

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