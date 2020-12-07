Швейцарец Шерер назначен на игру «Локомотива» с «Баварией»

УЕФА назвал арбитров, которые обслужат матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» – «Локомотив». Команды рассудит швейцарец Сандро Шерер.

Его ассистенты – Стефан Де Алмейда и Беким Зогай. Резервный арбитр – Ален Бьери. За работу VAR будут отвечать итальянцы Паоло Валери и Массимилиано Иррати.