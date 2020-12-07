Швейцарец Шерер назначен на игру «Локомотива» с «Баварией»

УЕФА назвал арбитров, которые обслужат матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» – «Локомотив». Команды рассудит швейцарец Сандро Шерер.
Его ассистенты – Стефан Де Алмейда и Беким Зогай. Резервный арбитр – Ален Бьери. За работу VAR будут отвечать итальянцы Паоло Валери и Массимилиано Иррати.
- «Локомотив» идет последним в группе А. «Бавария» – первая.
- Москвичи могут выйти в плей-офф Лиги Европы, если обыграют «Баварию», а «Атлетико» в параллельном матче не проиграет «Зальцбургу».
- Игра состоится в среду, 9 декабря. Начало – в 23:00 (МСК).
Источник: сайт УЕФА