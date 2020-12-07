Шиманьски: «Не знаю, почему сорвался трансфер в ЦСКА. Мне рассказывали, что сделку заблокировал Гинер»

После отссылки Филиппа, теперь центральные поводья игры Динамо в руках Шиманьски, тем более тренер доверяет, да и молодежь подтягивает, чтобы пердунов поменьше было.
На левом фланге Лесовой, со Скопинцевым помогают, на правом пока всё не очень очевидно. Н'Жи мутный, а когда Грулева туда ставят тот немного деревянный, но старается.
Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски рассказал, где мог оказаться до перехода в московский клуб.
– До «Динамо» тебя звал ЦСКА. Почему ты не перешел?
– Мы были очень близки к подписанию контракта. Обо всем договорились с их спортивным директором, я оформил визу и купил билет на самолет до Мюнхена, чтобы пройти там медобследование и вылететь в Москву.
Не знаю точно, почему трансфер сорвался. Но мне рассказывали, что в последний момент сделку заблокировал президент ЦСКА (Евгений Гинер – примечание «Бомбардира»), отказавшись платить необходимую сумму. Кажется, речь шла о семи миллионах евро. Ничего страшного – в конце концов, я ведь все равно оказался в Москве, ха-ха!
– Ты когда-нибудь мог оказаться в топовом европейском чемпионате?
– Когда я попал из молодежной команды «Легии» в первую и провел несколько матчей за основной состав, пришли предложения из «Наполи» и «Ливерпуля». Я был молод и отказался.
Посчитал, что еще слишком рано для таких перемен: меня только-только начали подтягивать к главной команде. Да, я неплохо провел первые матчи – возможно, даже выше своих реальных возможностей. Мне казалось, что в таких вещах нельзя торопиться. Поэтому я решил остаться в Польше и прогрессировать в «Легии».
– Жалеешь, что не уехал?
– Нет. Никто не знает, как там все сложилось бы. Попасть к таким монстрам в 18-19 классно, но слишком непредсказуемо. Например, когда я переходил в «Динамо», то был уверен, что готов к такому шагу. Это реально важно.
- Шиманьски выступает за «Динамо» с лета 2019 года.
- За полтора сезона поляк забил два гола и сделал шесть ассистов в 40 матчах.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
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