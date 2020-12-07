Шиманьски: «Не знаю, почему сорвался трансфер в ЦСКА. Мне рассказывали, что сделку заблокировал Гинер»

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски рассказал, где мог оказаться до перехода в московский клуб.

– До «Динамо» тебя звал ЦСКА. Почему ты не перешел?

– Мы были очень близки к подписанию контракта. Обо всем договорились с их спортивным директором, я оформил визу и купил билет на самолет до Мюнхена, чтобы пройти там медобследование и вылететь в Москву.

Не знаю точно, почему трансфер сорвался. Но мне рассказывали, что в последний момент сделку заблокировал президент ЦСКА (Евгений Гинер – примечание «Бомбардира»), отказавшись платить необходимую сумму. Кажется, речь шла о семи миллионах евро. Ничего страшного – в конце концов, я ведь все равно оказался в Москве, ха-ха!

– Ты когда-нибудь мог оказаться в топовом европейском чемпионате?

– Когда я попал из молодежной команды «Легии» в первую и провел несколько матчей за основной состав, пришли предложения из «Наполи» и «Ливерпуля». Я был молод и отказался.

Посчитал, что еще слишком рано для таких перемен: меня только-только начали подтягивать к главной команде. Да, я неплохо провел первые матчи – возможно, даже выше своих реальных возможностей. Мне казалось, что в таких вещах нельзя торопиться. Поэтому я решил остаться в Польше и прогрессировать в «Легии».

– Жалеешь, что не уехал?

– Нет. Никто не знает, как там все сложилось бы. Попасть к таким монстрам в 18-19 классно, но слишком непредсказуемо. Например, когда я переходил в «Динамо», то был уверен, что готов к такому шагу. Это реально важно.

Шиманьски выступает за «Динамо» с лета 2019 года.

За полтора сезона поляк забил два гола и сделал шесть ассистов в 40 матчах.

Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

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