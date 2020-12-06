«Р-Спорт»: «Уфа» готова вернуть Урунова из «Спартака»

«Уфа» изучает возможность возвращения полузащитника «Спартака» Остона Урунова, сообщает «Р-Спорт».

По информации источника, башкирский клуб готов вернуть 19-летнего футболиста уже текущей зимой.

Будут рассмотрены варианты как с арендой хавбека, так и с выкупом прав на него.