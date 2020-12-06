Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    2 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    3 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?

    «Р-Спорт»: «Уфа» готова вернуть Урунова из «Спартака»

    «Уфа» изучает возможность возвращения полузащитника «Спартака» Остона Урунова, сообщает «Р-Спорт».

    По информации источника, башкирский клуб готов вернуть 19-летнего футболиста уже текущей зимой.

    Будут рассмотрены варианты как с арендой хавбека, так и с выкупом прав на него.

    • Урунов выступал за «Уфу» с февраля по август 2020 года.
    • «Спартак» купил его за 1 миллион евро.
    • В текущем сезоне игрок провел восемь матчей и забил один гол.
    • Интерес к несу также проявляет «Рубин».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 23:34
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +738

      serglider 18 секунд назад

      Тут вопрос в другом! Урунова, допустим, Уфа готова взять обратно, а вот готовы ли они вернуть бабосы, что за его заплатил Спартак, вот об этом ни слова)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Верзихрюк 4 минуты назад

      Будем считать что урунов просто на шоппинг в цум съездил!!!
      Гыгы

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81159
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru