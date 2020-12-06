«Р-Спорт»: «Уфа» готова вернуть Урунова из «Спартака»

Тут вопрос в другом! Урунова, допустим, Уфа готова взять обратно, а вот готовы ли они вернуть бабосы, что за его заплатил Спартак, вот об этом ни слова)))
«Уфа» изучает возможность возвращения полузащитника «Спартака» Остона Урунова, сообщает «Р-Спорт».
По информации источника, башкирский клуб готов вернуть 19-летнего футболиста уже текущей зимой.
Будут рассмотрены варианты как с арендой хавбека, так и с выкупом прав на него.
- Урунов выступал за «Уфу» с февраля по август 2020 года.
- «Спартак» купил его за 1 миллион евро.
- В текущем сезоне игрок провел восемь матчей и забил один гол.
- Интерес к несу также проявляет «Рубин».