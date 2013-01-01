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    РПЛ. Гол Фомина принес «Динамо» победу над «Арсеналом»

    «Динамо» обыграло «Арсенал» впервые с марта 2018 года. Решающий мяч забил полузащитник Даниил Фомин.

    Москвичи поднялись в зону еврокубков. Туляки под руководством Дмитрия Парфенова не одержали еще ни одной победы.

    Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур

    Динамо (Москва) – Арсенал (Тула) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Фомин, 45.

    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Рауш, 81), Евгеньев, Ордец, Варела, Терехов (Тюкавин, 46), Фомин (Нойштедтер, 86), Грулeв (Комличенко, 86), Лесовой (Н'Жи, 77), Шиманьски, Моро.

    «Арсенал»: Шамов, Довбня, Сокол, Рассказов, Пантелеев (Горбатенко, 58), Ломовицкий, Чаушич, Костадинов, Кадири (Ткачев, 72), К. Кангва (Бурлак, 58), Панченко (Луценко, 88).

    Предупреждения: Ордец, 72; Тюкавин, 83 – Довбня, 78.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:23
    Комментарии11
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      Рейтинг: +81167

      zigbert 7 минут назад

      Динамо с победой! Равная получилась игра. Арсенал ни в чем не уступал.

      2
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      Рейтинг: +2437

      neim > zigbert 1 минуту назад

      Беда в том, что и Динамо ни в чём не превосходило Арсенал. А хотелось бы яркой, атакующей и быстрой игры в атаке.
      Увы, пока только проблески такой игры и то не всегда. Нужна срочно пауза в чемпионате и полноценная предсезонная подготовка.

      0
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      Рейтинг: +19454

      Боцман59rus 16 минут назад

      Вперёд в еврокубки!!! ....футбольные гранды союзных республик трепещитттеее)))

      3
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      Рейтинг: +2437

      neim > Боцман59rus 6 минут назад

      Ну, пока вперёд получается, хоть и не очень здорово конечно. Но недоразумение, вроде игры с Динамо Тбилиси, скорее всего исключение, нежели правило. Так что зря ты иронизируешь. При некоторых удачных стечениях обстоятельств, Динамо всё-таки способно немного на большее, чем мы видим сейчас. По крайней мере, я на это сильно надеюсь !

      0
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      Рейтинг: +1386

      geroin161 18 минут назад

      Конгрейтюлэйшен Димано с победой.

      1
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      Рейтинг: +1642

      alll-333 22 минуты назад

      Трудная победа и очень нужные 3 очка. Динамо- с победой!!! Так держать!!!

      3
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      Рейтинг: +11615

      alarm 23 минуты назад

      скоро хряков перегонят. это же позор!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1642

      alll-333 > alarm 21 минуту назад

      гав-гав... тебе скучно?

      4
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      Рейтинг: +11615

      alarm > alll-333 18 минут назад

      мне кажется, это тебе скучно, раз лаять начал.

      1
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      Рейтинг: +1642

      alll-333 > alarm 16 минут назад

      пусть я начал лаять, всё лучше, чем то как ты блеешь

      4
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      Рейтинг: +2437

      neim > alarm 1 секунду назад

      Это не позор, это радость !

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