РПЛ. Гол Фомина принес «Динамо» победу над «Арсеналом»

«Динамо» обыграло «Арсенал» впервые с марта 2018 года. Решающий мяч забил полузащитник Даниил Фомин.

Москвичи поднялись в зону еврокубков. Туляки под руководством Дмитрия Парфенова не одержали еще ни одной победы.

Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур

Динамо (Москва) – Арсенал (Тула) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Фомин, 45.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Рауш, 81), Евгеньев, Ордец, Варела, Терехов (Тюкавин, 46), Фомин (Нойштедтер, 86), Грулeв (Комличенко, 86), Лесовой (Н'Жи, 77), Шиманьски, Моро.

«Арсенал»: Шамов, Довбня, Сокол, Рассказов, Пантелеев (Горбатенко, 58), Ломовицкий, Чаушич, Костадинов, Кадири (Ткачев, 72), К. Кангва (Бурлак, 58), Панченко (Луценко, 88).

Предупреждения: Ордец, 72; Тюкавин, 83 – Довбня, 78.

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