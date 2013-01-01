РПЛ. Гол Фомина принес «Динамо» победу над «Арсеналом»

Динамо с победой! Равная получилась игра. Арсенал ни в чем не уступал.
«Динамо» обыграло «Арсенал» впервые с марта 2018 года. Решающий мяч забил полузащитник Даниил Фомин.
Москвичи поднялись в зону еврокубков. Туляки под руководством Дмитрия Парфенова не одержали еще ни одной победы.
Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур
Динамо (Москва) – Арсенал (Тула) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Фомин, 45.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Рауш, 81), Евгеньев, Ордец, Варела, Терехов (Тюкавин, 46), Фомин (Нойштедтер, 86), Грулeв (Комличенко, 86), Лесовой (Н'Жи, 77), Шиманьски, Моро.
«Арсенал»: Шамов, Довбня, Сокол, Рассказов, Пантелеев (Горбатенко, 58), Ломовицкий, Чаушич, Костадинов, Кадири (Ткачев, 72), К. Кангва (Бурлак, 58), Панченко (Луценко, 88).
Предупреждения: Ордец, 72; Тюкавин, 83 – Довбня, 78.