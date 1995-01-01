АПЛ. «Манчестер Сити» благодаря победе над «Фулхэмом» поднялся в зону Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» не проиграл в четвертом матче подряд. В очередном туре АПЛ команда Хосепа Гвардиолы победила выходца из Чемпионшипа. В обоих голах поучаствовал Кевин Де Брюйне.

«Сити» поднялся в зону Лиги чемпионов. Лондонцы занимают 17-е место.

Чемпионат Англии. АПЛ. 11-й тур

Манчестер Сити – Фулхэм – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Стерлинг, 5; 2:0 – Де Брюйне, 26 (с пенальти).

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