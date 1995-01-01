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    АПЛ. «Манчестер Сити» благодаря победе над «Фулхэмом» поднялся в зону Лиги чемпионов

    «Манчестер Сити» не проиграл в четвертом матче подряд. В очередном туре АПЛ команда Хосепа Гвардиолы победила выходца из Чемпионшипа. В обоих голах поучаствовал Кевин Де Брюйне.

    «Сити» поднялся в зону Лиги чемпионов. Лондонцы занимают 17-е место.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 11-й тур

    Манчестер Сити – Фулхэм – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Стерлинг, 5; 2:0 – Де Брюйне, 26 (с пенальти).

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +640

      ARSteven89 1 час назад

      Конечно, что бы не подняться в зону Лиги Чемпионов с такими-то резиновыми бабами как Бёрнли и Фулхэм, которые выходят проиграть побыстрее и уйти готовиться к следующей игре(((

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