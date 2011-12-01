«Реал» за три года без Роналду проиграл больше матчей в группе ЛЧ, чем за девять лет при нем

Всё понятно и бесспорно... Но, суть в другом: полагаю, Реал прекрасно понимал ценность Роналду, однако... раньше Барсы озаботился гиперзависимостью от одного супер парня... Проблема в том, что они НЕ ПРИДУМАЛИ ВТОРОГО ШАГА... Подвисли...в ожидании, что либо появится новый "роник", либо...ОСТАВЩИЕСЯ "ВКЛЮЧАТ ВТОРУЮ СКОРОСТЬ"))) А надо было ГОТОВИТЬ НОВУЮ - КОМАНДНУЮ - МОДЕЛЬ! Модель, работающую с любыми футболистами...типа "тотального футбола"...
Вот... я уверен... мы ещё станем свидетелям такой агонии Барсы (после гнома) , что нынешние проблемы Реала нам насморком покажутся!))))
«Реал» проиграл «Шахтеру» и потерпел пятое поражение в 17 матчах на групповом этапе Лиги чемпионов после перехода Криштиану Роналду в «Ювентус» в 2018-м году.
При португальце «Реал» проиграл три матча из 54-х на групповом этапе ЛЧ за девять лет.