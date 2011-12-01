«Реал» за три года без Роналду проиграл больше матчей в группе ЛЧ, чем за девять лет при нем

«Реал» проиграл «Шахтеру» и потерпел пятое поражение в 17 матчах на групповом этапе Лиги чемпионов после перехода Криштиану Роналду в «Ювентус» в 2018-м году.

При португальце «Реал» проиграл три матча из 54-х на групповом этапе ЛЧ за девять лет.