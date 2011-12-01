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    «Реал» за три года без Роналду проиграл больше матчей в группе ЛЧ, чем за девять лет при нем

    «Реал» проиграл «Шахтеру» и потерпел пятое поражение в 17 матчах на групповом этапе Лиги чемпионов после перехода Криштиану Роналду в «Ювентус» в 2018-м году.

    При португальце «Реал» проиграл три матча из 54-х на групповом этапе ЛЧ за девять лет.

    • В матче с киевским «Динамо» Роналду забил 750-й гол в карьере.
    • Больше половины – за «Реал».
    • За мадридский клуб Роналду выступал с 2009 по 2018-й год.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ESPN

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    Сегодня, 08:32
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3179

      solodealer 1 час назад

      Всё понятно и бесспорно... Но, суть в другом: полагаю, Реал прекрасно понимал ценность Роналду, однако... раньше Барсы озаботился гиперзависимостью от одного супер парня... Проблема в том, что они НЕ ПРИДУМАЛИ ВТОРОГО ШАГА... Подвисли...в ожидании, что либо появится новый "роник", либо...ОСТАВЩИЕСЯ "ВКЛЮЧАТ ВТОРУЮ СКОРОСТЬ"))) А надо было ГОТОВИТЬ НОВУЮ - КОМАНДНУЮ - МОДЕЛЬ! Модель, работающую с любыми футболистами...типа "тотального футбола"...
      Вот... я уверен... мы ещё станем свидетелям такой агонии Барсы (после гнома) , что нынешние проблемы Реала нам насморком покажутся!))))

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      Рейтинг: +1057

      petr69 > solodealer 18 минут назад

      Никакой агонии после Месси в Барсе не будет.Несколько игр без него прошли прекрасно

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      Рейтинг: +1057

      petr69 1 час назад

      Роль личности никто не отменял, и потом стиль игры Роналду прекрасно подходил Реалу

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