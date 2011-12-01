Петржела: «Зенит» залeг на дно в Брюгге. Даже «Краснодар» с «Локомотивом» играют лучше!»

А кто-то говорил, что пол Европы болеет за Зенит. Оказывается не болеют, а смеются над Зенитом. Если нам в России комментаторы со сратч тв и поют всякие песни о короткой скамейке и долгих перелётах, то ребят из Европы не обманешь. Самый богатый клуб в России с треском второй год подряд вылетает из евровесны.
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал разгромное поражение петербуржцев в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (0:3).
«Это катастрофа. Очень неожиданный результат для меня. Был уверен, что «Зенит» не проиграет, ведь «Брюгге» не такая мощная команда. Но российская команда слабее, чем я думал. «Зенит» залeг на дно в Брюгге — это смешно и грустно. Даже «Краснодар» с «Локомотивом» играют лучше!
Сегодня на тренировке поспорил с ребятами, они мне говорили: «Зенит снова проиграет, а я сказал: «Вот увидите, они сегодня наконец-то одержат победу». Продолжение вы знаете. Позорное выступление. В Европе смеются над «Зенитом», да что там в Европе, надо мной в Чехии смеются! Это очень грустно», – цитирует Петржелу «Чемпионат».
- «Зенит» потерпел самое крупное поражение в нынешнем сезоне.
- Петербуржцы пропустили в каждом из пяти матчей на групповом этапе ЛЧ.
- «Зенит» занял последнее место в группе Лиги чемпионов во втором сезоне подряд.
«Пенальти нас опять подкосил». Семак – о причинах поражения в матче с «Брюгге»