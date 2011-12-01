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    Петржела: «Зенит» залeг на дно в Брюгге. Даже «Краснодар» с «Локомотивом» играют лучше!»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал разгромное поражение петербуржцев в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (0:3).

    «Это катастрофа. Очень неожиданный результат для меня. Был уверен, что «Зенит» не проиграет, ведь «Брюгге» не такая мощная команда. Но российская команда слабее, чем я думал. «Зенит» залeг на дно в Брюгге — это смешно и грустно. Даже «Краснодар» с «Локомотивом» играют лучше!

    Сегодня на тренировке поспорил с ребятами, они мне говорили: «Зенит снова проиграет, а я сказал: «Вот увидите, они сегодня наконец-то одержат победу». Продолжение вы знаете. Позорное выступление. В Европе смеются над «Зенитом», да что там в Европе, надо мной в Чехии смеются! Это очень грустно», – цитирует Петржелу «Чемпионат».

    • «Зенит» потерпел самое крупное поражение в нынешнем сезоне.
    • Петербуржцы пропустили в каждом из пяти матчей на групповом этапе ЛЧ.
    • «Зенит» занял последнее место в группе Лиги чемпионов во втором сезоне подряд.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5929

      Владислав Vlad 33 минуты назад

      А кто-то говорил, что пол Европы болеет за Зенит. Оказывается не болеют, а смеются над Зенитом. Если нам в России комментаторы со сратч тв и поют всякие песни о короткой скамейке и долгих перелётах, то ребят из Европы не обманешь. Самый богатый клуб в России с треском второй год подряд вылетает из евровесны.

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      Рейтинг: +1416

      Nevsky_RU 50 минут назад

      Всё по делу. Этот результат был понятен ещё год назад. Если не будет качественных изменеий. Их и не последовало. Петржела конечно наивный тип, очевидно было что в этой команде нет игроков которые могут делать результат. Ни вратаря-чудотворца, ни креативных полузащитников, ни самодостаточных форвардов. Команда везения. Не повезло - проиграли, повезло - победили. РПЛ отдельная история, там остальные еще хуже))

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