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  • Петржела: «Зенит» залeг на дно в Брюгге. Даже «Краснодар» с «Локомотивом» играют лучше!»

Петржела: «Зенит» залeг на дно в Брюгге. Даже «Краснодар» с «Локомотивом» играют лучше!»

3 декабря 2020, 02:14
27

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал разгромное поражение петербуржцев в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (0:3).

«Это катастрофа. Очень неожиданный результат для меня. Был уверен, что «Зенит» не проиграет, ведь «Брюгге» не такая мощная команда. Но российская команда слабее, чем я думал. «Зенит» залeг на дно в Брюгге — это смешно и грустно. Даже «Краснодар» с «Локомотивом» играют лучше!

Сегодня на тренировке поспорил с ребятами, они мне говорили: «Зенит снова проиграет, а я сказал: «Вот увидите, они сегодня наконец-то одержат победу». Продолжение вы знаете. Позорное выступление. В Европе смеются над «Зенитом», да что там в Европе, надо мной в Чехии смеются! Это очень грустно», – цитирует Петржелу «Чемпионат».

  • «Зенит» потерпел самое крупное поражение в нынешнем сезоне.
  • Петербуржцы пропустили в каждом из пяти матчей на групповом этапе ЛЧ.
  • «Зенит» занял последнее место в группе Лиги чемпионов во втором сезоне подряд.

«Пенальти нас опять подкосил». Семак – о причинах поражения в матче с «Брюгге»

Источник: «Чемпионат»
Лига чемпионов Зенит Брюгге Краснодар Локомотив Петржела Властимил
Комментарии (27)
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Nevsky_RU
1606951501
Всё по делу. Этот результат был понятен ещё год назад. Если не будет качественных изменеий. Их и не последовало. Петржела конечно наивный тип, очевидно было что в этой команде нет игроков которые могут делать результат. Ни вратаря-чудотворца, ни креативных полузащитников, ни самодостаточных форвардов. Команда везения. Не повезло - проиграли, повезло - победили. РПЛ отдельная история, там остальные еще хуже))
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Владислав Vlad
1606952515
А кто-то говорил, что пол Европы болеет за Зенит. Оказывается не болеют, а смеются над Зенитом. Если нам в России комментаторы со сратч тв и поют всякие песни о короткой скамейке и долгих перелётах, то ребят из Европы не обманешь. Самый богатый клуб в России с треском второй год подряд вылетает из евровесны.
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Михаил_Боярский
1606955955
зенит уже давненько на дне.
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Просто-333
1606963797
Золотые слова
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nemolod
1606973151
Залегли на дно задолго до Брюгге,когда превратили питерскую команду в команду из списанных в Европе легионеров и купленных из других клубов РПЛ игроков!
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Dr.Metal
1606973162
ой как он их весь групповой обкладывает ) наверное опять хотел тренером в питере стать, а не зовут
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diadushka
1606980228
Почему "даже"? Краснодар И Локо на голову выше бомжар по игре, и подтвердили в очередной раз что зеня лишь кабинетный чемпион, а на поле 0 !
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mamba9090909
1606984264
Пан постоянно напоминает о себе, мол вот он, я, возьмите меня.))
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portero
1606991955
Чех хочет назад в кормушку...
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Hektor 84
1607093420
А великий русский вратарь Лодыгин всех уверял что синит будет с Лацио за второе место бороться. В итоге боролся за 4)))
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