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    Арбитр Федотов: «Спартак» очень высоко забрался. Хачатурянц дал команду «Фас», и судьи этим воспользуются»

    Бывший судья РПЛ Игорь Федотов объяснил слова главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца. На этой неделе он пригрозил, что в пользу «Спартака» больше не будут назначать пенальти.

    «Хачатурянц дал команду «Фас», и судьи этим воспользуются. По крайней мере, пока против «Спартака». Открытое, смелое заявление. Наверное, «Спартак» очень высоко забрался.

    Я прихожу к выводу, что Хачатурянц матч «Спартак» – «Ротор» не видел. Ему рассказала и донесла группа экспертов», – сказал Федотов.

    • «Спартак» после победы над «Ротором» (2:0) делит первое место в РПЛ с ЦСКА и «Зенитом».
    • Хачатурянц занимает пост главы судейского комитета с прошлого года.
    • Федотов не судит на профессиональном уровне с 2018 года.

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    Источник: ютуб-канал «Судейство с Игорем Федотовым»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11239

      alarm 38 минут назад

      очень стыдно за рылов)

      3
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      Рейтинг: +3262

      Puddle 43 минуты назад

      Позор Федауну с чемоданчиком, идущему к судьям! Позор ныряющему Носсралу! Позор Шашлыкии, королю раздевалки. Позор! Позор! Позор!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: -388

      alarm_иг > Puddle 27 минут назад

      Держи крепче пердак, а то бомбит не по-детски его у тебя. Гыгы.

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