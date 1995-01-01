Арбитр Федотов: «Спартак» очень высоко забрался. Хачатурянц дал команду «Фас», и судьи этим воспользуются»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов объяснил слова главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца. На этой неделе он пригрозил, что в пользу «Спартака» больше не будут назначать пенальти.

«Хачатурянц дал команду «Фас», и судьи этим воспользуются. По крайней мере, пока против «Спартака». Открытое, смелое заявление. Наверное, «Спартак» очень высоко забрался.

Я прихожу к выводу, что Хачатурянц матч «Спартак» – «Ротор» не видел. Ему рассказала и донесла группа экспертов», – сказал Федотов.