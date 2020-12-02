AS: «Реал» не собирается увольнять Зидана. В клубе ему доверяют

Зинедин Зидан сохранит пост главного тренера «Реала».

Как пишет AS, руководство клуба доверяет французскому специалисту и не собирается увольнять его.

В «Реале» считают, что причины последних неудач связаны с травмами ключевых игроков и заражениями коронавирусом.