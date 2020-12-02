AS: «Реал» не собирается увольнять Зидана. В клубе ему доверяют

Убери из состава уже Марсело и Модрича играть не могут, зато привозят только так
Зинедин Зидан сохранит пост главного тренера «Реала».
Как пишет AS, руководство клуба доверяет французскому специалисту и не собирается увольнять его.
В «Реале» считают, что причины последних неудач связаны с травмами ключевых игроков и заражениями коронавирусом.
- «Реал» проиграл в последних двух матчах «Алавесу» (1:2) и «Шахтеру» (0:2).
- В Примере клуб занимает четвертое место, в группе Лиги чемпионов – третье.
- Сам Зидан сказал, что тоже не думает об уходе.