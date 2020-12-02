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    AS: «Реал» не собирается увольнять Зидана. В клубе ему доверяют

    Зинедин Зидан сохранит пост главного тренера «Реала».

    Как пишет AS, руководство клуба доверяет французскому специалисту и не собирается увольнять его.

    В «Реале» считают, что причины последних неудач связаны с травмами ключевых игроков и заражениями коронавирусом.

    • «Реал» проиграл в последних двух матчах «Алавесу» (1:2) и «Шахтеру» (0:2).
    • В Примере клуб занимает четвертое место, в группе Лиги чемпионов – третье.
    • Сам Зидан сказал, что тоже не думает об уходе.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 15:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10774

      Skull_Boy 1 час назад

      Убери из состава уже Марсело и Модрича играть не могут, зато привозят только так

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5390

      серега кашин 2 часа назад

      значит скоро уберут

      0
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