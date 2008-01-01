Лига чемпионов. «Атлетико» сыграл вничью с «Баварией»

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«Атлетико« сыграл вничью с «Баварией» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
На 26-й минуте хозяев вывел вперед Жоау Фелиш. «Бавария» ответила голом Томаса Мюллера с пенальти на 86-й минуте.
Таким образом, «Атлетико» не сумел оформить выход в плей-офф Лиги чемпионов.
Лига чемпионов. Группа А. 5-й тур
Атлетико (Испания) – Бавария (Германия) – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Фелиш, 26; 1:1 – Мюллер (с пенальти), 86.