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    Лига чемпионов. «Атлетико» сыграл вничью с «Баварией»

    «Атлетико« сыграл вничью с «Баварией» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    На 26-й минуте хозяев вывел вперед Жоау Фелиш. «Бавария» ответила голом Томаса Мюллера с пенальти на 86-й минуте.

    Таким образом, «Атлетико» не сумел оформить выход в плей-офф Лиги чемпионов.

    Лига чемпионов. Группа А. 5-й тур

    Атлетико (Испания) – Бавария (Германия) – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Фелиш, 26; 1:1 – Мюллер (с пенальти), 86.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4465

      dinar7777dinar 1 час назад

      жалкий антифутбол получает по заслугам ! вперед зальцбург и выбивайте эту херню из лч !

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