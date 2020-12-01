Роналду получил приз Golden Foot за вклад в развитие футбола

А смысл этой награды? Таким титанам, как Месси, Роналду, Рамос и т.д., которые в своей карьере выиграли почти всё, что можно, это в шкаф на полочку поставить, пыль собирать, а тем, кто был крут, но не повезло с трофеями, этот приз, что золотая шоколадная медалька.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал лауреатом премии Golden Foot-2020, которая вручается игрокам старше 29-ти лет за вклад в развитие футбола.
На приз претендовали Роберт Левандовски, Лионель Месси, Серхио Рамос и другие футболисты.
- Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли стал первым лауреатом премии Golden Foot Prestige.