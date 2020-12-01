Роналду получил приз Golden Foot за вклад в развитие футбола

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал лауреатом премии Golden Foot-2020, которая вручается игрокам старше 29-ти лет за вклад в развитие футбола.

На приз претендовали Роберт Левандовски, Лионель Месси, Серхио Рамос и другие футболисты.