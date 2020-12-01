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    Роналду получил приз Golden Foot за вклад в развитие футбола

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал лауреатом премии Golden Foot-2020, которая вручается игрокам старше 29-ти лет за вклад в развитие футбола.

    На приз претендовали Роберт Левандовски, Лионель Месси, Серхио Рамос и другие футболисты.

    • Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли стал первым лауреатом премии Golden Foot Prestige.

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    Источник: Golden Foot

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    01.12.2020 22:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10886

      Cules2013 1 час назад

      А смысл этой награды? Таким титанам, как Месси, Роналду, Рамос и т.д., которые в своей карьере выиграли почти всё, что можно, это в шкаф на полочку поставить, пыль собирать, а тем, кто был крут, но не повезло с трофеями, этот приз, что золотая шоколадная медалька.

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