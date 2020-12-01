Моро: «Все ждали, что я уеду в одну из топ-5 лиг Европы. Бувач изменил мое мышление, и я перешел в «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Никола Моро рассказал о том, почему перешел в московский клуб в летнее трансферное окно.

– Летом были другие варианты?

– Да, звонил один клуб. Не буду его называть. Он также предлагал хорошие деньги загребскому «Динамо». Меня были готовы отпустить туда, но я отказался. Дело не в зарплате. Она там у меня была бы такой же, но я выбрал Москву. Хотя все от меня ждали, что я уеду в одну из топ-5 лиг Европы.

– Вот и хочется понять, почему футболист с таким резюме выбрал РПЛ.

– Я провeл пять лет в загребском «Динамо», и пришло время перейти в другую команду. Мне рассказали о планах московского «Динамо» на ближайшие годы и о моей роли. Я много общался с Желько Бувачем, и то, что он мне рассказал, изменило моe мышление, заставило всерьeз задуматься о переезде в Москву.

– О чeм же он вам сказал?

– О том, что так же приходил сюда год назад. Рассказал, кто он и где был, хотя я и так знал о его опыте. Объяснил свои цели и стратегию «Динамо» на ближайшие несколько лет. У клуба есть план и всe необходимое – вот почему я пришeл сюда.