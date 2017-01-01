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    Моро: «Все ждали, что я уеду в одну из топ-5 лиг Европы. Бувач изменил мое мышление, и я перешел в «Динамо»

    Полузащитник «Динамо» Никола Моро рассказал о том, почему перешел в московский клуб в летнее трансферное окно.

    – Летом были другие варианты?

    – Да, звонил один клуб. Не буду его называть. Он также предлагал хорошие деньги загребскому «Динамо». Меня были готовы отпустить туда, но я отказался. Дело не в зарплате. Она там у меня была бы такой же, но я выбрал Москву. Хотя все от меня ждали, что я уеду в одну из топ-5 лиг Европы.

    – Вот и хочется понять, почему футболист с таким резюме выбрал РПЛ.

    – Я провeл пять лет в загребском «Динамо», и пришло время перейти в другую команду. Мне рассказали о планах московского «Динамо» на ближайшие годы и о моей роли. Я много общался с Желько Бувачем, и то, что он мне рассказал, изменило моe мышление, заставило всерьeз задуматься о переезде в Москву.

    – О чeм же он вам сказал?

    – О том, что так же приходил сюда год назад. Рассказал, кто он и где был, хотя я и так знал о его опыте. Объяснил свои цели и стратегию «Динамо» на ближайшие несколько лет. У клуба есть план и всe необходимое – вот почему я пришeл сюда.

    • В 12 матчах текущего сезона Моро забил два гола.
    • Контракт хорвата с «Динамо» рассчитан на пять лет.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:36
    Комментарии3
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      Рейтинг: +6841

      FanatSerj 47 секунд назад

      Направление Бувача в клубе мне нравится, ставка на перспективную молодежь уже сейчас дает свои плоды, конечно пенсов и сидельщиков на скамейки ещё разгонять и разгонять, но движение правильное и в нём видно силу ))

      1
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      Рейтинг: +95

      свинка справеднутости 1 минуту назад

      И теперь пазорно сливаю колхозу

      0
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      Рейтинг: +18430

      bset 8 минут назад

      Если бы ты хотя бы глянул ситуацию за последние пару лет, какой уровень РПЛ, как российские команды выступают в Европе, как Динамо то вливает кучу денег, то распродает всех и вылетает в ФНЛ, ты бы в жизни сюда не поехал.

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