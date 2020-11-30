Примера. «Реал Сосьедад» и «Вильярреал» обменялись голами

В центральном матче 11-го тура Примеры «Реал Сосьедад» принимал «Вильярреал».

Гости открыли счет на шестой минуте после пенальти, забитому Жераром Морено. Баски отыгрались также благодаря 11-метровому, реализованному Микелем Оярсабалем.

«Реал Сосьедад» набрал 24 очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу. «Вильярреал» с 20-ю очками остался на третьей строчке.

Чемпионат Испании. Примера. 11-й тур

Реал Сосьедад – Вильярреал – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Морено, 6 (с пенальти); 1:1 – Оярсабаль, 33 (с пенальти).

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