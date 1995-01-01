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    Примера. «Реал Сосьедад» и «Вильярреал» обменялись голами

    В центральном матче 11-го тура Примеры «Реал Сосьедад» принимал «Вильярреал».

    Гости открыли счет на шестой минуте после пенальти, забитому Жераром Морено. Баски отыгрались также благодаря 11-метровому, реализованному Микелем Оярсабалем.

    «Реал Сосьедад» набрал 24 очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу. «Вильярреал» с 20-ю очками остался на третьей строчке.

    Чемпионат Испании. Примера. 11-й тур

    Реал Сосьедад – Вильярреал – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Морено, 6 (с пенальти); 1:1 – Оярсабаль, 33 (с пенальти).

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

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    Источник: «Бомбардир»

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