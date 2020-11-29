Бруну Фернандеш повторил рекорд АПЛ по очкам, набранным по системе «гол+пас»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш в матче десятого тура АПЛ против «Саутгемптона» забил свой седьмой мяч в нынешнем сезоне.

Для португальца этот гол стал 15-м с момента дебюта в АПЛ в январе. По системе «гол+пас» Фернандеш набрал 25 очков за 23 игры в чемпионате. Ранее это удавалось только бывшему нападающему «Сандерленда» Кевину Филлипсу (23 гола и два ассиста) и экс-форварду «МЮ» и «Ньюкасла» Энди Коулу (21+4).