Бруну Фернандеш повторил рекорд АПЛ по очкам, набранным по системе «гол+пас»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш в матче десятого тура АПЛ против «Саутгемптона» забил свой седьмой мяч в нынешнем сезоне.
Для португальца этот гол стал 15-м с момента дебюта в АПЛ в январе. По системе «гол+пас» Фернандеш набрал 25 очков за 23 игры в чемпионате. Ранее это удавалось только бывшему нападающему «Сандерленда» Кевину Филлипсу (23 гола и два ассиста) и экс-форварду «МЮ» и «Ньюкасла» Энди Коулу (21+4).
- «МЮ» переиграл «Саутгемптон» со счетом 3:2, уступая к 60-й минуте 0:2.
- Фернандеш перешел в «МЮ» из «Спортинга» за 55 миллионов евро.
Источник: Gracenote Live