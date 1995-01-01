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    Бруну Фернандеш повторил рекорд АПЛ по очкам, набранным по системе «гол+пас»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш в матче десятого тура АПЛ против «Саутгемптона» забил свой седьмой мяч в нынешнем сезоне.

    Для португальца этот гол стал 15-м с момента дебюта в АПЛ в январе. По системе «гол+пас» Фернандеш набрал 25 очков за 23 игры в чемпионате. Ранее это удавалось только бывшему нападающему «Сандерленда» Кевину Филлипсу (23 гола и два ассиста) и экс-форварду «МЮ» и «Ньюкасла» Энди Коулу (21+4).

    • «МЮ» переиграл «Саутгемптон» со счетом 3:2, уступая к 60-й минуте 0:2.
    • Фернандеш перешел в «МЮ» из «Спортинга» за 55 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Gracenote Live

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10170

      DeStar 1 час назад

      а звезд и топ все-равно погба))

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