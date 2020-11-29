Директор «Тамбова»: «Уфа» давно не выигрывала, а сегодня у них залетело все что можно»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал поражение в матче 16-го тура РПЛ с «Уфой» (0:4).

«Это одна встреча, все бывает. Соперник давно не выигрывал, а сегодня у них залетело все что можно. Не хочется обсуждать работу рефери, мы это не комментируем, но, так или иначе, удаление сыграло важнейшую, скорее всего, ключевую, роль. В меньшинстве нам было тяжело.

Связано ли такое крупное поражение с финансовыми проблемами? Нет, не связывал бы эти темы напрямую. Ребята бились, старались. В отсутствии самоотдачи, желания никого упрекнуть нельзя. Но так сложилась игра. Удаление, не забили пенальти, просто не наш день. Плюс, надо отдать должное, очень хороший матч провел соперник», — сказал Худяков.