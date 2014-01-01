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    Директор «Тамбова»: «Уфа» давно не выигрывала, а сегодня у них залетело все что можно»

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал поражение в матче 16-го тура РПЛ с «Уфой» (0:4).

    «Это одна встреча, все бывает. Соперник давно не выигрывал, а сегодня у них залетело все что можно. Не хочется обсуждать работу рефери, мы это не комментируем, но, так или иначе, удаление сыграло важнейшую, скорее всего, ключевую, роль. В меньшинстве нам было тяжело.

    Связано ли такое крупное поражение с финансовыми проблемами? Нет, не связывал бы эти темы напрямую. Ребята бились, старались. В отсутствии самоотдачи, желания никого упрекнуть нельзя. Но так сложилась игра. Удаление, не забили пенальти, просто не наш день. Плюс, надо отдать должное, очень хороший матч провел соперник», — сказал Худяков.

    • В матче 16-го тура РПЛ «Уфа» одержала крупную победу над «Тамбовом». Форвард Тимур Жамалетдинов оформил дубль. Башкирская команда набрала 10 очков и покинула последнее место в лиге. «Тамбов» (12) – на 14-м месте.

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    Источник: «Чемпионат»

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