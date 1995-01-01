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    Петржела: «Готов возглавить «Зенит». С удовольствием вернулся бы»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела готов вернуться в Санкт-Петербург. Дела команды в РПЛ он считает плохими.

    «Мы привыкли к ужасным результатам «Зенита» в Лиге чемпионов, но теперь и в чемпионате дела идут плохо. Что касается Сергея Семака, то решение будет принимать руководство. Никогда не желал ему ничего плохого. Если боссы «Зенита» предложат возглавить команду — я готов. Поймите, «Зенит» — моя самая любимая команда. С удовольствием вернулся бы в Питер, но меня обратно не позовут», – сказал чех.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • В группе Лиги чемпионов россияне занимают последнее место.
    • Петржела тренировал клуб с 2003 по 2006 год.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:15
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2844

      raritet 52 секунды назад

      О, Пан Петержела. Вы, что один такой ушлый? Тут очередь от Камчатки до Альп. Погодите суетиться. Понятно дело. Ешо Хотца. Всем хочется. Соблюдайте порядок очередности , не толпитесь у кассы...

      0
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      Рейтинг: +591

      Taps 10 минут назад

      Газку нюхнуть всякий готов ...

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      Рейтинг: +138

      PahaSpartak 17 минут назад

      О, еще один возглавлятель, ты у Дзюбы уроки мастер класс брал, чтобы возглавить, тут порядки новые, не смотерл , что-ли

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