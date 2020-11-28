Петржела: «Готов возглавить «Зенит». С удовольствием вернулся бы»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела готов вернуться в Санкт-Петербург. Дела команды в РПЛ он считает плохими.

«Мы привыкли к ужасным результатам «Зенита» в Лиге чемпионов, но теперь и в чемпионате дела идут плохо. Что касается Сергея Семака, то решение будет принимать руководство. Никогда не желал ему ничего плохого. Если боссы «Зенита» предложат возглавить команду — я готов. Поймите, «Зенит» — моя самая любимая команда. С удовольствием вернулся бы в Питер, но меня обратно не позовут», – сказал чех.