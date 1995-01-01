Петржела: «Готов возглавить «Зенит». С удовольствием вернулся бы»

О, Пан Петержела. Вы, что один такой ушлый? Тут очередь от Камчатки до Альп. Погодите суетиться. Понятно дело. Ешо Хотца. Всем хочется. Соблюдайте порядок очередности , не толпитесь у кассы...
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела готов вернуться в Санкт-Петербург. Дела команды в РПЛ он считает плохими.
«Мы привыкли к ужасным результатам «Зенита» в Лиге чемпионов, но теперь и в чемпионате дела идут плохо. Что касается Сергея Семака, то решение будет принимать руководство. Никогда не желал ему ничего плохого. Если боссы «Зенита» предложат возглавить команду — я готов. Поймите, «Зенит» — моя самая любимая команда. С удовольствием вернулся бы в Питер, но меня обратно не позовут», – сказал чех.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
- В группе Лиги чемпионов россияне занимают последнее место.
- Петржела тренировал клуб с 2003 по 2006 год.