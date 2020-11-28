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  • Петржела: «Готов возглавить «Зенит». С удовольствием вернулся бы»

Петржела: «Готов возглавить «Зенит». С удовольствием вернулся бы»

28 ноября 2020, 21:15
26

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела готов вернуться в Санкт-Петербург. Дела команды в РПЛ он считает плохими.

«Мы привыкли к ужасным результатам «Зенита» в Лиге чемпионов, но теперь и в чемпионате дела идут плохо. Что касается Сергея Семака, то решение будет принимать руководство. Никогда не желал ему ничего плохого. Если боссы «Зенита» предложат возглавить команду — я готов. Поймите, «Зенит» — моя самая любимая команда. С удовольствием вернулся бы в Питер, но меня обратно не позовут», – сказал чех.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ.
  • В группе Лиги чемпионов россияне занимают последнее место.
  • Петржела тренировал клуб с 2003 по 2006 год.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Чехия. Синот Лига Зенит Петржела Властимил
Комментарии (26)
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Taps
1606588215
Газку нюхнуть всякий готов ...
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Давид59
1606594518
Что правда, то правда. В чемпионате тоже совсем не идёт. Что-то менять точно надо. Уж Петержела бы точно не хуже результат дал.
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O-kolesov
1606594976
Не знаю как другим, а мне нравилась игра Зенита под руководством Петржелы.
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САДЫЧОК
1606594991
Этот Петржела , вообще не выходил на тренировки Зенита -он в кабинете отсыпался , после ночных казиношек ! Вместо него тренировки проводил Боровичка !
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Nevsky_RU
1606599295
Хуже бы не было. Но и не факт что стало бы лучше. Проблема менеджмента в клубе еще сильнее тренерской. У руля тупари и делитанты.
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paracetamol
1606604434
Пшел на... В Питере казино закрыли!
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renepjd
1606628699
Че вы пристали к Семаку? Дважды чемпионы, в прошлом сезоне все выиграли в России. В Лиге Чемпионов нашим клубам даже Клопп не поможет - уровень не тот. Это чудо, что в прошлый раз 7 очков взяли в группе с двумя полуфиналистами. Сейчас уже больше месяца по две игры в неделю, в сборную больше полосновы потоянно уезжают. Когда тренировать?
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the teacher
1606629072
И бесит что все забыли что Богданыч два чемпионства взял и кубок
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mamba9090909
1606634343
То то, я думаю, пан зачастил с комментариями о Зените, в последнее время. Бабла на казино не хватает?
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BarStep
1606641303
Было и было, дважды в одну реку не входят.. К стати, это и Зидана касается.., зря он опять в Реал вернулся..
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