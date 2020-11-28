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  • РПЛ. «Ахмат» и «Локомотив» обошлись без голов, у москвичей одна победа в последних девяти играх

РПЛ. «Ахмат» и «Локомотив» обошлись без голов, у москвичей одна победа в последних девяти играх

28 ноября 2020, 20:54
9

«Локомотив» не справился с «Ахматом» на старте второго круга РПЛ. Грозненцы в двух матчах с соперником в сезоне набрали четыре очка.

У москвичей одна победа в последних девяти встречах. Команда поднялась на седьмую строчку таблицы.

Чемпионат России. РПЛ. 16-й тур

Ахмат (Грозный) – Локомотив (Москва) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

«Ахмат»: Гудиев, Ненахов, Анхель (Пуцко, 27), Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин (Адуев, 84), Бериша, Исмаэл, Харин (Полярус, 46), Мелкадзе (Быстров, 68).

«Локомотив»: Коченков, Живоглядов, Рыбус, Мурило, Райкович, Рыбчинский (Игнатьев, 77), Куликов, Магкеев (Лисакович, 85), Крыховяк, Эдер (Зе Луиш, 77), Камано (Жемалетдинов, 77).

Предупреждения: Мелкадзе, 43; Ненахов, 61 – Магкеев, 10; Мурило, 45; Куликов, 67.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ахмат Локомотив
Комментарии (9)
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xkixerx
1606586255
Поздно Николич Зе и компанию выпустил, только после это игра пошла. Ну да ладно МАТЧ ГОДА во вторник!!! Если не матч 5 летки.
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PAREVG.
1606586303
Что на поле делали 75 минут Камано и Эдер????????????? Гнать их в дубль, без возможности возвращения.
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Просто-333
1606586499
Нормальненько.
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JTherry
1606589430
любопытно, что все "триумфаторы ЛЧ" не забили ни одного гола в матчах РПЛ...
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qawzsexdr
1606590138
Без пенальти нет победы.
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