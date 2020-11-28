РПЛ. «Ахмат» и «Локомотив» обошлись без голов, у москвичей одна победа в последних девяти играх

«Локомотив» не справился с «Ахматом» на старте второго круга РПЛ. Грозненцы в двух матчах с соперником в сезоне набрали четыре очка.

У москвичей одна победа в последних девяти встречах. Команда поднялась на седьмую строчку таблицы.

Чемпионат России. РПЛ. 16-й тур

Ахмат (Грозный) – Локомотив (Москва) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

«Ахмат»: Гудиев, Ненахов, Анхель (Пуцко, 27), Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин (Адуев, 84), Бериша, Исмаэл, Харин (Полярус, 46), Мелкадзе (Быстров, 68).

«Локомотив»: Коченков, Живоглядов, Рыбус, Мурило, Райкович, Рыбчинский (Игнатьев, 77), Куликов, Магкеев (Лисакович, 85), Крыховяк, Эдер (Зе Луиш, 77), Камано (Жемалетдинов, 77).

Предупреждения: Мелкадзе, 43; Ненахов, 61 – Магкеев, 10; Мурило, 45; Куликов, 67.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ