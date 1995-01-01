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    РПЛ. «Ахмат» и «Локомотив» обошлись без голов, у москвичей одна победа в последних девяти играх

    «Локомотив» не справился с «Ахматом» на старте второго круга РПЛ. Грозненцы в двух матчах с соперником в сезоне набрали четыре очка.

    У москвичей одна победа в последних девяти встречах. Команда поднялась на седьмую строчку таблицы.

    Чемпионат России. РПЛ. 16-й тур

    Ахмат (Грозный) – Локомотив (Москва) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

    «Ахмат»: Гудиев, Ненахов, Анхель (Пуцко, 27), Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин (Адуев, 84), Бериша, Исмаэл, Харин (Полярус, 46), Мелкадзе (Быстров, 68).

    «Локомотив»: Коченков, Живоглядов, Рыбус, Мурило, Райкович, Рыбчинский (Игнатьев, 77), Куликов, Магкеев (Лисакович, 85), Крыховяк, Эдер (Зе Луиш, 77), Камано (Жемалетдинов, 77).

    Предупреждения: Мелкадзе, 43; Ненахов, 61 – Магкеев, 10; Мурило, 45; Куликов, 67.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +18383

      bset 29 минут назад

      В следующую еврокубковую осень надо выпускать Ахмат, Арсенал и Химки. Ну и ЦСКА, все-таки лидер чемпионата.

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      Рейтинг: +1444

      alll-333 38 минут назад

      Нормальненько.

      0
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      Рейтинг: +1863

      PAREVG. 41 минуту назад

      Что на поле делали 75 минут Камано и Эдер?????????????
      Гнать их в дубль, без возможности возвращения.

      0
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      Рейтинг: +514

      xkixerx 42 минуты назад

      Поздно Николич Зе и компанию выпустил, только после это игра пошла. Ну да ладно МАТЧ ГОДА во вторник!!! Если не матч 5 летки.

      1
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      Рейтинг: +1863

      PAREVG. > xkixerx 38 минут назад

      Полностью согласен, похоже Николич сделал ставку на игру в ЛЧ, а на этот матч пустил шпалы побегать.

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