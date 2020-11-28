Жирков: «Упустили еще два очка. Когда играешь плохо, есть откуда брать эмоции»

Защитник «Зенита» Юрий Жирков прокомментировал результат матча 16-го тура РПЛ с «Арсеналом» (0:0).

— По ходу матча вы признались, что немного устали, тем не менее, вы — лучший игрок этой встречи. Как оцениваете матч?

— Должны были побеждать. Создали много хороших моментов, но не хватило завершающего паса, реализации. Упустили еще два очка.

— Казалось по ходу игры, что голы будут, но вы сыграли 0:0. Почему?

— Наверное, сыграло свою роль тяжелое поле. Из-за этого были технические моменты с завершающим пасом, последним ударом. Ну и соперника, конечно, тяжело было вскрывать, много игроков оставались в обороне. Тем не менее, были хорошие моменты, даже стопроцентные, чтобы забивать.

— Есть смысл говорить, что накопилась усталость?

— Тоже сказывается, но это не оправдание. Будем стараться в ближайших матчах исправить ситуацию, играть на победу.

— Откуда черпать эмоции и внутренние резервы, когда играешь через два дня на третий достаточно долгое время?

— Когда играешь плохо, то есть, откуда брать эмоции.

«Зенит» не может победить в трех матчах подряд.

37-летний Жирков принял участие в 20 матчах текущего сезона.

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