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    Жирков: «Упустили еще два очка. Когда играешь плохо, есть откуда брать эмоции»

    Защитник «Зенита» Юрий Жирков прокомментировал результат матча 16-го тура РПЛ с «Арсеналом» (0:0).

    — По ходу матча вы признались, что немного устали, тем не менее, вы — лучший игрок этой встречи. Как оцениваете матч?

    — Должны были побеждать. Создали много хороших моментов, но не хватило завершающего паса, реализации. Упустили еще два очка.

    — Казалось по ходу игры, что голы будут, но вы сыграли 0:0. Почему?

    — Наверное, сыграло свою роль тяжелое поле. Из-за этого были технические моменты с завершающим пасом, последним ударом. Ну и соперника, конечно, тяжело было вскрывать, много игроков оставались в обороне. Тем не менее, были хорошие моменты, даже стопроцентные, чтобы забивать.

    — Есть смысл говорить, что накопилась усталость?

    — Тоже сказывается, но это не оправдание. Будем стараться в ближайших матчах исправить ситуацию, играть на победу.

    — Откуда черпать эмоции и внутренние резервы, когда играешь через два дня на третий достаточно долгое время?

    — Когда играешь плохо, то есть, откуда брать эмоции.

    • «Зенит» не может победить в трех матчах подряд.
    • 37-летний Жирков принял участие в 20 матчах текущего сезона.

    Оздоев – о Жиркове в матче с «Арсеналом»: «Старый сегодня должен забить»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 18:06
    Комментарии2
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      Рейтинг: +138

      PahaSpartak 12 минут назад

      вот знаете, ребя, прям хочется иногда правду рубануть, да ну их. И так всё видно, позорище всему Рос футболу, с такими возможностями отсасывать. просто жуть.
      Всему миру смешно

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2472

      neveldomha 45 минут назад

      Юра, у вас уже вагон эмоций должен быть от того как команда играет. Неужели ещё нужно хуже сыграть, чем сегодня, чтобы начать выбираться из этой ямы.

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