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    Оздоев – о Жиркове в матче с «Арсеналом»: «Старый сегодня должен забить»

    Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев ждет, что Юрий Жирков отличится в матче 16-го тура РПЛ против «Арсенала».

    Пресс-служба петербургского клуба ведет текстовую трансляцию игры в твиттере. Эпизод на 40-й минуте был описан следующим образом: «Жирков! В фирменном стиле закручивал в дальний верхний после углового, но чуть неточно получилось».

    Оздоев отреагировал на эту запись так: «Старый должен сегодня забить».

    • К середине второго тайма «Арсенал» и «Зенит» счет не открыли.
    • Жирков в последний раз забивал в марте в матче Кубка России с «Ахматом».

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    Источник: Твиттер Магомеда Оздоева

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    Сегодня, 15:23
    Комментарии2
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      Рейтинг: +134

      Снег 38 минут назад

      Оздоева - в родной аул, Жиркова- на заслуженную пенсию. И хватит уже об этом!

      0
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      Рейтинг: +3836

      Павелий 1 час назад

      Оздоев! Иди тренируйся, а не в соцсетях сиди!

      3
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