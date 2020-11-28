Оздоев – о Жиркове в матче с «Арсеналом»: «Старый сегодня должен забить»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев ждет, что Юрий Жирков отличится в матче 16-го тура РПЛ против «Арсенала».

Пресс-служба петербургского клуба ведет текстовую трансляцию игры в твиттере. Эпизод на 40-й минуте был описан следующим образом: «Жирков! В фирменном стиле закручивал в дальний верхний после углового, но чуть неточно получилось».

Оздоев отреагировал на эту запись так: «Старый должен сегодня забить».

К середине второго тайма «Арсенал» и «Зенит» счет не открыли.

Жирков в последний раз забивал в марте в матче Кубка России с «Ахматом».