Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 16-го тура РПЛ против «Арсенала».

Игра в Туле завершилась нулевой ничьей.

Неделей ранее петербуржцы поделили очки с «Ахматом» (2:2) в Грозном.

«Начали неплохо. Конечно, для того, чтобы выигрывать, нужно забивать. Моментов было предостаточно, но с реализацией было сложнее. Пока поле держало, проще было комбинировать, когда поле поехало, было много борьбы – в том числе и с газоном.

Старались победить, но, повторюсь, нужно забивать, чтобы выигрывать. Потеряли обидные два очка второй выездной матч подряд. Там судейство, здесь сами не забили. Жалко, что теряем очки тогда, когда нам не нужно этого делать.

Момент Барриоса? Или технически не получилось, или поле ему помешало. Убойная позиция была, жаль, что не смог попасть. Много моментов было не только у него, но и у Дзюбы, и у Малкома они были», – сказал Семак.