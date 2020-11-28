РПЛ. «Зенит» в гостях не смог обыграть «Арсенал», продлив серию без побед до трех матчей

В матче 16-го тура РПЛ «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Арсеналом» со счетом 0:0.

Петербургская команда не смогла победить в третьей встрече подряд. У туляков аналогичная серия уже насчитывает шесть игр.

Чемпионат России. РПЛ. 16-й тур

Арсенал (Тула) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

«Арсенал»: Шамов, Довбня, Сокол (Громыко, 75), Рассказов, Пантелеев (Ковалев, 55), Ломовицкий (Хагуш, 75), Костадинов, Мохаммед, К. Кангва, Панченко, Джорджевич (Минаев, 82).

«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Прохин, Жирков (Мостовой, 75), Ерохин (Азмун, 62), Сутормин, Кузяев, Барриос, Дзюба (Шамкин, 90), Дриусси (Мусаев, 75), Малком.

Предупреждения: Ломовицкий, 37; К. Кангва, 39; Костадинов, 72; Панченко, 90 – Барриос, 90+2.

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