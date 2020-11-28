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РПЛ. «Зенит» в гостях не смог обыграть «Арсенал», продлив серию без побед до трех матчей

28 ноября 2020, 15:53
61

В матче 16-го тура РПЛ «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Арсеналом» со счетом 0:0.

Петербургская команда не смогла победить в третьей встрече подряд. У туляков аналогичная серия уже насчитывает шесть игр.

Чемпионат России. РПЛ. 16-й тур

Арсенал (Тула) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

«Арсенал»: Шамов, Довбня, Сокол (Громыко, 75), Рассказов, Пантелеев (Ковалев, 55), Ломовицкий (Хагуш, 75), Костадинов, Мохаммед, К. Кангва, Панченко, Джорджевич (Минаев, 82).

«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Прохин, Жирков (Мостовой, 75), Ерохин (Азмун, 62), Сутормин, Кузяев, Барриос, Дзюба (Шамкин, 90), Дриусси (Мусаев, 75), Малком.

Предупреждения: Ломовицкий, 37; К. Кангва, 39; Костадинов, 72; Панченко, 90 – Барриос, 90+2.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Арсенал Зенит
Комментарии (61)
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брючный змей-искуситель
1606568046
какой же позор! очень стыдно за зенит!
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NewLife
1606568146
Судейка сегодня отличился художественным свистом. И в этом свисте мне почему-то слышалась мелодия - вперед синит !
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Грусть на Неве
1606568258
Рад, что увезли очко из Тулы! Трепещи Москва!
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polt
1606568329
Очередной мутный футбол от клубов РПЛ. Передачи, прием мяча, удары по воротам, упущенные шансы из-за нулевой техники - сплошной брак. Ну надо же как то все это исправлять, дно днищенское, а не футбол.
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bolel58
1606568521
После лигачемпионских баталий, наш РПЛ вызывает только рвотные рефлексы. Бей/беги, это просто жесть какая то. Уж про Зенит молчу вообще, что за сброд дворовый, во главе с рукоблудом!!!
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ivany4
1606568607
Как не старался судья вытащить СБГ, ничего не получилось. Чего спрашивать с "чемпиона" в Европе, если с таким бюджетом он так в РПЛ играет. Думаю, если бюджет проекта разделить по аутсайдерам лиги, то чемпионат от этого только выиграет.)))
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Мага 13
1606568863
ну раз в матче с Лацио не смогли взять хотя бы очко, так хоть с Арсеналом удалось ничейку отстоять) достойный результат для нынешнего Зенита. правда Арсенал не из Лондона, но это уже детали)))
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maior-60
1606568978
Еще раз все убедились, что без "левака" зенит - полнейший ноль: ни игры, ни тренерской мысли. Абсолютный примитив: бей - беги и на этом все.
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knikos
1606569114
Показательный момент , прямо перед финальным свистком. Зенитовец подрабатывает мяч касанием и бьёт ... в ногу защитника , потому что тому хватило этой доли секунды , чтобы перестроиться . Недавно Кержа вспоминали . А что он делал в таких ситуациях ? Правильно ! Бил первым же касанием ! Потому он и лучший бомбардир России ! А в нынешнем Зените нет таких . Игра така - играли два ...вна ..
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шоколадный глазок
1606570377
неописуемый позор! даже аларму стыдно за такой зенит!
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