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    РПЛ. «Зенит» в гостях не смог обыграть «Арсенал», продлив серию без побед до трех матчей

    В матче 16-го тура РПЛ «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Арсеналом» со счетом 0:0.

    Петербургская команда не смогла победить в третьей встрече подряд. У туляков аналогичная серия уже насчитывает шесть игр.

    Чемпионат России. РПЛ. 16-й тур

    Арсенал (Тула) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    «Арсенал»: Шамов, Довбня, Сокол (Громыко, 75), Рассказов, Пантелеев (Ковалев, 55), Ломовицкий (Хагуш, 75), Костадинов, Мохаммед, К. Кангва, Панченко, Джорджевич (Минаев, 82).

    «Зенит»: Кержаков, Чистяков, Прохин, Жирков (Мостовой, 75), Ерохин (Азмун, 62), Сутормин, Кузяев, Барриос, Дзюба (Шамкин, 90), Дриусси (Мусаев, 75), Малком.

    Предупреждения: Ломовицкий, 37; К. Кангва, 39; Костадинов, 72; Панченко, 90 – Барриос, 90+2.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 15:53
    Комментарии54
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      Рейтинг: +1806

      prtcs 50 секунд назад

      Лишний раз убеждаешься, что уровень индивидуального мастерства большинства игроков Зенита, сегодня, на уровне - Арсенала. Такие команды надо выносить на раз, два. Тогда, чего мы ещё хотим в ЛЧ.

      2
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      Рейтинг: +5122

      nik55 19 минут назад

      Форвард не смог доиграть встречу до конца из-за травмы, покинув поле на 89-й минуте, держась за область паха. -----последствия занятий ну вы понимаете чем и главное сдулись бомжи

      2
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      Рейтинг: +6920

      Вомбат 21 минуту назад

      Травоядный футбол Зенита так же убог, как травоядный тренер этой команды.

      2
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      Рейтинг: +864

      ZAITZEFF2011 33 минуты назад

      На этом сайте вообще остались адекватные люди, которые пишут про футбол, или только те, кто унижает и оскорбляет друг друга и обсуждает онанизм?

      5
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      ...
      Рейтинг: +518

      Вальдемар IV > ZAITZEFF2011 23 минуты назад

      почему на этом? везде так, словоблудство и хейт, куда не зайдешь, везде битва за лойсы и шарики рейтинга

      3
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      Рейтинг: +134

      Снег 35 минут назад

      Богданыч...... уходи уже из этого болота, у тебя же столько детей...

      1
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      Рейтинг: +1859

      diadushka 36 минут назад

      отскочили бомжары

      3
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      Рейтинг: +313

      SuperNils 59 минут назад

      дрочуба сколько голясов положил?

      5
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      Рейтинг: +127

      шоколадный глазок 1 час назад

      неописуемый позор! даже аларму стыдно за такой зенит!

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      Рейтинг: +4942

      порт 1 час назад

      Это же как нужно ..лять играть, что бы пенсионер был признан лучшим игроком.

      5
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      Рейтинг: +11546

      KLIM777 1 час назад

      мы рады этому. 0-0. тут какие плюсы? Не пропустили! Урааа

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