тем временем, близнецам данни в апреле уже по 17 лет будет. в зените с пелёнок, российское гражданство получили. ох, как скоро у хряков будет полыхать! гы-гы
Журналист, бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков сообщил о поступлении Арсения Аршавина в футбольную школу «Спартака».
«Младший сын Аршавина зачислен в школу «Спартака» (младший возраст). Перчатки летят и летят», – написал Казаков в своем телеграм-канале.
- Арсений – младший сын Андрея Аршавина и телеведущей Юлии Барановской.
- Аршавин – воспитанник «Зенита», большую часть карьеры он провел в петербургском клубе.