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    Журналист Казаков: «Младший сын Аршавина зачислен в школу «Спартака»

    Журналист, бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков сообщил о поступлении Арсения Аршавина в футбольную школу «Спартака».

    «Младший сын Аршавина зачислен в школу «Спартака» (младший возраст). Перчатки летят и летят», – написал Казаков в своем телеграм-канале.

    • Арсений – младший сын Андрея Аршавина и телеведущей Юлии Барановской.
    • Аршавин – воспитанник «Зенита», большую часть карьеры он провел в петербургском клубе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Ильи Казакова

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    Сегодня, 13:51
    Комментарии43
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      Рейтинг: +11225

      alarm 1 час назад

      тем временем, близнецам данни в апреле уже по 17 лет будет. в зените с пелёнок, российское гражданство получили. ох, как скоро у хряков будет полыхать! гы-гы

      2
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      Рейтинг: +580

      monser08 1 час назад

      Это засланый казачёк, будем взламывать конкурентов изнутри. А вообще какая разница, главное чтоб смог играть как батя............ потом перекупим.

      0
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      Рейтинг: +1616

      LOKOfanatik19 1 час назад

      Браво бомбардир, и Казаков, особенно про перчатку, из мух сделал новость. Тока Неадекваты, как то будут Аршавину что то предъявлять.

      3
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      Рейтинг: +6811

      ivany4 1 час назад

      Все правильно, есть Академия Спартака, а есть футбольные школы. Хоть и с вывесками академий. Была в северной окраине добротная футбольная школа Смена. Повесили вывеску академия сбг. И где результат???
      Думаю пацан не будет футболистом. Он не голоден до спортивных побед. Не в той среде воспитывался.

      4
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      Рейтинг: +14263

      vladimir-7 2 часа назад

      Борьба родителей, типа: я сказал(а) — так и будет, плохо скажется на
      психике ребёнка. Умный ребёнок двух маток сосет и находит компромисс.

      1
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      Рейтинг: +3001

      rash1959 2 часа назад

      Зачморят мелкого, как пить дать.

      2
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      Рейтинг: +22192

      пьяныйхоровод 2 часа назад

      Нетрадиционная свинятня сбегается на подобные "новости" как мухи на го-вно .

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      Рейтинг: +5060

      "supermax" > пьяныйхоровод 1 час назад

      теперь ясно почему ты тут)) хорошего времяпрепровождения

      3
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      Рейтинг: +154

      вальтер 79 2 часа назад

      тварь конченая где бы она была сейчас если бы не аршавин и его фамилия мразота

      2
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      Рейтинг: +11225

      alarm > вальтер 79 2 часа назад

      если так посудить, то ребёнок в москве с ней живёт. следовательно, отдавать нужно в московскую академию. и у хрюшатника она не самая плохая, хоть до питерской ей как до луны. главное, чтобы мелкий вовремя успел соскочить и не вляпаться в основу)

      3
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      Рейтинг: +6655

      Hektor 84 > вальтер 79 2 часа назад

      Барановская вообще то и сама на тв не мало зарабатывает. И причем здесь гуньдявый ведущий срач тв? Он ее туда не пристраивал.

      4
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      Рейтинг: -822

      Аденн 2 часа назад

      все правильно сделали. бЗенитовская псевдоакадемия со времен старшего Аршавина никого не воспитала, ну может быть токмо халявщиков каких нить. А тут глядишь шанс есть..

      3
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      Рейтинг: +5693

      NewLife 2 часа назад

      Хотят. чтобы парень вырос натуралом, а не геем дрочилой.

      6
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      Рейтинг: +140

      garet12222 > NewLife 1 час назад

      если так, то зачем в спартаковскую академию отдают? самый известный "дрочила" как раз из спамовской школы и вышел

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      Рейтинг: +5693

      NewLife > garet12222 1 час назад

      Урод хоть от туда и вышел, но развратили его в сините, в Спартаке этой гомосятины у него не было, разве только клептомания.

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      Рейтинг: +140

      garet12222 > NewLife 1 час назад

      я бы сказал, что, возможно, раньше не попадался просто или не снимал на видео

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