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    Агент Миранчука – о коронавирусе: «По самочувствию все нормально. А тест – это тест»

    Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, прокомментировал состояние здоровья футболиста после обнаружения у него коронавируса.

    «По моей информации, все в порядке. По крайне мере, по самочувствию все нормально. А тест – это тест», – сказал агент.

    • В текущем сезоне Миранчук забил два гола в четырех матчах.
    • На прошлой неделе россиянин прилетел из расположения сборной.
    • «Аталанта» сегодня примет «Верону».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14253

      vladimir-7 2 часа назад

      Ну, хоть один человек и это агент Миранчука, открыл всем глаза, что
      тест — это тест, а мы-то думали, что тест — показатель, что человек заболел коронавирусом.

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