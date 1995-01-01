Агент Миранчука – о коронавирусе: «По самочувствию все нормально. А тест – это тест»

Ну, хоть один человек и это агент Миранчука, открыл всем глаза, что
тест — это тест, а мы-то думали, что тест — показатель, что человек заболел коронавирусом.
Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, прокомментировал состояние здоровья футболиста после обнаружения у него коронавируса.
«По моей информации, все в порядке. По крайне мере, по самочувствию все нормально. А тест – это тест», – сказал агент.
- В текущем сезоне Миранчук забил два гола в четырех матчах.
- На прошлой неделе россиянин прилетел из расположения сборной.
- «Аталанта» сегодня примет «Верону».