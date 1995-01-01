Агент Миранчука – о коронавирусе: «По самочувствию все нормально. А тест – это тест»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, прокомментировал состояние здоровья футболиста после обнаружения у него коронавируса.

«По моей информации, все в порядке. По крайне мере, по самочувствию все нормально. А тест – это тест», – сказал агент.