Бундеслига. «Вольфсбург» благодаря победе над «Вердером» поднялся в зону Лиги Европы, в матче восемь голов

В первом матче девятого тура чемпионата Германии «Вольфсбург» добился волевой победы над «Вердером». Дубль оформил Вут Вегхорст.
Хозяева поднялись в зону Лиги Европы. Гости завершали встречу в меньшинстве.
Чемпионат Германии. Бундеслига. 9-й тур
Вольфсбург – Вердер – 5:3 (3:2)
Голы: 0:1 – Биттенкор, 13; 1:1 – Баку, 22; 2:1 – Брукс, 25; 2:2– Мевальд, 36; 3:2 – Вегхорст, 37; 3:3 – Брукс, 47 (в свои ворота); 4:3 – Вегхорст, 76; 5:3 – Бялек, 90+5.
Удаления: нет – Мевальд, 80 (вторая ж.к.).
Источник: Бомбардир.ру