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    Metaratings: у Оздоева выявлен коронавирус. Он пропустит матчи с «Арсеналом» и «Брюгге»

    Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев болеет коронавирусом, утверждает Metaratings.

    По информации источника, из-за COVID-19 хавбек пропустит два ближайших матча – против «Арсенала» в РПЛ и «Брюгге» в Лиге чемпионов.

    • Оздоев не появлялся на поле с 18 ноября.
    • Футболист не сыграл с «Ахматом» (2:2) и «Лацио» (1:3).
    • «Зенит» встретится с «Арсеналом» 28 ноября, а с «Брюгге» – 2 декабря.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 17:56
    Комментарии13
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      Рейтинг: +3274

      Гавроша 1 час назад

      А хде свиньи, кого на шашлык!

      2
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      Рейтинг: +9283

      paracetamol 1 час назад

      Здоровья Магомеду!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3274

      Гавроша 1 час назад

      Вот что такое эти ё.б.а.н.н.ы.е сборные. Надеюсь, Зениту выплатят компенсацию!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9283

      paracetamol > Гавроша 1 час назад

      Получишь ты от козла молока. Эта сборная, с придурковатым физруком во главе, Зенит и подставила, выжав из игроков все соки. Хоть бы выиграла, а то лысому все похер, что выиграть, что поиграть!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3274

      Гавроша > paracetamol 1 час назад

      Зато игрочишек свираника сберег, хотя вроде один колупнулся, но что это в сравнение с потерями Великого Зенита!!!

      1
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      Рейтинг: +817

      Землякруглая > Гавроша 54 минуты назад

      Тупень ты Великий. Газа там болотного перенюхал?

      0
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      Рейтинг: +237

      Адриатическая свинья > Землякруглая 9 минут назад

      За спартак стыдно!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +127

      Земля плоская > Землякруглая 6 минут назад

      А может мазуту локойлоского переел? За сартак очень стыдно!

      0
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      Рейтинг: +2692

      Semenycch 1 час назад

      Сколько можно постить это лживое дерьмо?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11149

      alarm > Semenycch 1 час назад

      в чём лживость? просто интересно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3274

      Гавроша > Semenycch 1 час назад

      Для свинарника все о Великом Зените новости нумер 1!!!

      -1
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      Рейтинг: +3274

      Гавроша > Semenycch 1 час назад

      Вообще ты прав - стыдно за сырдых!!!

      1
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      Рейтинг: +3274

      Гавроша > alarm 1 час назад

      Он просто возмущен, как можно сравнивать Зенит Великий с убогим ублюдочным сырдыхом!!!

      1
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