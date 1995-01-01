Metaratings: у Оздоева выявлен коронавирус. Он пропустит матчи с «Арсеналом» и «Брюгге»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев болеет коронавирусом, утверждает Metaratings.

По информации источника, из-за COVID-19 хавбек пропустит два ближайших матча – против «Арсенала» в РПЛ и «Брюгге» в Лиге чемпионов.