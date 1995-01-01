Metaratings: у Оздоева выявлен коронавирус. Он пропустит матчи с «Арсеналом» и «Брюгге»

А хде свиньи, кого на шашлык!
Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев болеет коронавирусом, утверждает Metaratings.
По информации источника, из-за COVID-19 хавбек пропустит два ближайших матча – против «Арсенала» в РПЛ и «Брюгге» в Лиге чемпионов.
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Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев болеет коронавирусом, утверждает Metaratings.
По информации источника, из-за COVID-19 хавбек пропустит два ближайших матча – против «Арсенала» в РПЛ и «Брюгге» в Лиге чемпионов.
Здоровья Магомеду!
Вот что такое эти ё.б.а.н.н.ы.е сборные. Надеюсь, Зениту выплатят компенсацию!!!
Получишь ты от козла молока. Эта сборная, с придурковатым физруком во главе, Зенит и подставила, выжав из игроков все соки. Хоть бы выиграла, а то лысому все похер, что выиграть, что поиграть!
Зато игрочишек свираника сберег, хотя вроде один колупнулся, но что это в сравнение с потерями Великого Зенита!!!
Тупень ты Великий. Газа там болотного перенюхал?
За спартак стыдно!
А может мазуту локойлоского переел? За сартак очень стыдно!
Сколько можно постить это лживое дерьмо?