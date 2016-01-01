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    Кандидат в президенты «Барселоны» хочет переименовать «Камп Ноу» в честь Месси

    Кандидат в президенты «Барселоны» Эмили Руссо намерен переименовать домашний стадион команды «Камп Ноу» в честь нападающего Лионеля Месси.

    «Мы хотим провести референдум, чтобы изменить название стадиона на «Камп Ноу – Лео Месси», – приводит слова Руссо Goal.

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    Источник: Goal

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +43362

      portero 33 минуты назад

      Зачем? когда уйдет в иир иной тогда и посмотрите, нужно оно или нет а сейчас очень плохая идея, просто мерзкая....

      0
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      Рейтинг: +10159

      DeStar 51 минуту назад

      Уместно разве что после завершения футбольной карьеры месси

      0
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      Рейтинг: +5975

      Alekxei Z. 1 час назад

      Голимый популизм !!!

      0
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      Рейтинг: +11130

      alarm 2 часа назад

      хряки должны взять на вооружение и создать петицию по поводу переименования открывашки в честь дезеува - легенды спартака!

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