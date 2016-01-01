Кандидат в президенты «Барселоны» хочет переименовать «Камп Ноу» в честь Месси

Зачем? когда уйдет в иир иной тогда и посмотрите, нужно оно или нет а сейчас очень плохая идея, просто мерзкая....
Кандидат в президенты «Барселоны» Эмили Руссо намерен переименовать домашний стадион команды «Камп Ноу» в честь нападающего Лионеля Месси.
«Мы хотим провести референдум, чтобы изменить название стадиона на «Камп Ноу – Лео Месси», – приводит слова Руссо Goal.
- Летом Месси не договорился с бывшим президентом «Барсы» Жозепом Бартомеу о разрыве контракта и остался в команде.
- Лионель высказывал недовольство тем, что партнеры остались в стороне его конфликта с клубом.