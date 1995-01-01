Лига чемпионов. «Бавария» после победы над «Зальцбургом» в меньшинстве вышла в плей-офф

что то из области фантастики!мы делаем зальцбург и баварию а бавария делает атлетико!....!наоборот ващето!и фантастика станет явью???щаз гляну!
«Бавария» обыграла дома австрийцев, несмотря на удаление Марка Роки. Немцы досрочно вышли в плей-офф.
«Зальцбург» идет в таблице последним и в следующем туре сыграет с «Локомотивом», расположившимся строчкой выше.
Лига чемпионов. Группа А. 4-й тур
Бавария (Германия) – Зальцбург (Австрия) – 3:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Левандовски, 42; 2:0 – Коман, 52; 3:0 – Сане, 68; 3:1 – Бериша, 73.
Удаления: Рока, 66 (вторая ж.к.) – нет.