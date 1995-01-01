Лига чемпионов. «Бавария» после победы над «Зальцбургом» в меньшинстве вышла в плей-офф

«Бавария» обыграла дома австрийцев, несмотря на удаление Марка Роки. Немцы досрочно вышли в плей-офф.

«Зальцбург» идет в таблице последним и в следующем туре сыграет с «Локомотивом», расположившимся строчкой выше.

Лига чемпионов. Группа А. 4-й тур

Бавария (Германия) – Зальцбург (Австрия) – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Левандовски, 42; 2:0 – Коман, 52; 3:0 – Сане, 68; 3:1 – Бериша, 73.

Удаления: Рока, 66 (вторая ж.к.) – нет.

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