Лига чемпионов. «Интер» дома уступил «Реалу»

В четвертом туре Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Интер» на его поле. Миланцы по-прежнему идут в группе последними.

«Реал» обыграл итальянские клубы в десяти из последних 11 встреч еврокубков.

Лига чемпионов. Группа В. 4-й тур

Интер (Италия) – Реал (Испания) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Азар, 7 (с пенальти); 0:2 – Хакими, 59 (в свои ворота).

Удаления: Видаль, 33 (вторая ж.к.) – нет.

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