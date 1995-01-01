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    Лига чемпионов. «Интер» дома уступил «Реалу»

    В четвертом туре Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Интер» на его поле. Миланцы по-прежнему идут в группе последними.

    «Реал» обыграл итальянские клубы в десяти из последних 11 встреч еврокубков.

    Лига чемпионов. Группа В. 4-й тур

    Интер (Италия) – Реал (Испания) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Азар, 7 (с пенальти); 0:2 – Хакими, 59 (в свои ворота).

    Удаления: Видаль, 33 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10145

      DeStar 1 час назад

      игра даже более менее была, но интер плохо сыграл, и видаль дурачек просто. Взял и выкинул интер из ЛЧ, да еще и ЛЕ под вопросом. Да реал рад. Вроде бы недавно даже ЛЕ была не близко, а тут уже считай лч, если ничего катастрофического не произойдет

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