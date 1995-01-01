Лига чемпионов. «Интер» дома уступил «Реалу»

игра даже более менее была, но интер плохо сыграл, и видаль дурачек просто. Взял и выкинул интер из ЛЧ, да еще и ЛЕ под вопросом. Да реал рад. Вроде бы недавно даже ЛЕ была не близко, а тут уже считай лч, если ничего катастрофического не произойдет
В четвертом туре Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Интер» на его поле. Миланцы по-прежнему идут в группе последними.
«Реал» обыграл итальянские клубы в десяти из последних 11 встреч еврокубков.
Лига чемпионов. Группа В. 4-й тур
Интер (Италия) – Реал (Испания) – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Азар, 7 (с пенальти); 0:2 – Хакими, 59 (в свои ворота).
Удаления: Видаль, 33 (вторая ж.к.) – нет.