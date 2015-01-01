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    Кержаков: «В Лиге чемпионов не прощают даже малейшие ошибки»

    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал поражение в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио» (1:3).

    «Конечно, переживал. Обидно всегда проигрывать. Но в Лиге чемпионов не прощают даже малейшие ошибки. Иммобиле форвард экстра-класса, если у него есть шанс, то он практически всегда его использует. Нельзя давать простора, времени, чтобы человек принимал и исполнял.

    В первом матче у них не было ряд ведущих игроков, они тогда сыграли вторым номером. А в этой игре сразу побежали в прессинг, результатом стал пропущенный нами гол на третьей минуте. Потом они продолжили прессинговать», – сказал Кержаков в эфире «Матч ТВ».

    • «Зенит» потерял шансы на выход в плей-офф турнира.
    • В четырех матчах команда Семака набрала одно очко.

    Семак – о 1:3 с «Лацио»: «Старались, но не получилось»

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    Источник: «Матч ТВ»

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