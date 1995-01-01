Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    2 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    3 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске

    Максименко, Кузяев и Скопинцев – в символической сборной 15-го тура РПЛ по версии WhoScored

    Портал WhoScored составил символическую сборную 15-го тура РПЛ.

    Вратарь: Александр Максименко («Спартак»);

    Защитники: Денис Кулаков («Урал»), Максим Осипенко («Ростов»), Самюэль Жиго («Спартак»), Дмитрий Скопинцев («Динамо»);

    Полузащитники: Далер Кузяев («Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Александр Трошечкин («Химки»), Реми Кабелла («Краснодар»);

    Нападающие: Тимур Жамалетдинов («Уфа»), Мохамед Конате («Химки»).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: WhoScored

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:17
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +817

      ySS 15 секунд назад

      Шунин ярче проявил талант, чем Максименко, хотя и Саня выручал не раз.
      Косовский провокатор выдал редкий матч.
      Ну и самый лучший из армян сделал дубль с игры в Казани.
      Норманн выглядел отлично в том же матче

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5927

      Alekxei Z. 1 час назад

      При всей любви к Спартаку , но Шунин , по-моему, " тащил " больше.
      Что там делает игрок Уфы , и как без тех же Бериши и Байромяна , всё таки дубль как-никак ?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      maryagryzenkova 1 час назад

      СEKС Знакoмcтвa Беcплатно: Здеcь много развратных женщин ждут и любят cекc, без проcтитуток и обязательств. Здеcь лекгo найти ceкc партнеров, пробуй не пожалеешь-- http://bit.do/amoro

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25643

      oyabun 1 час назад

      Если говорить про игроков от Динамо, то Лесовой очень классно себя показал.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80732
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru