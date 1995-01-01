Максименко, Кузяев и Скопинцев – в символической сборной 15-го тура РПЛ по версии WhoScored

Шунин ярче проявил талант, чем Максименко, хотя и Саня выручал не раз.
Косовский провокатор выдал редкий матч.
Ну и самый лучший из армян сделал дубль с игры в Казани.
Норманн выглядел отлично в том же матче
Портал WhoScored составил символическую сборную 15-го тура РПЛ.
Вратарь: Александр Максименко («Спартак»);
Защитники: Денис Кулаков («Урал»), Максим Осипенко («Ростов»), Самюэль Жиго («Спартак»), Дмитрий Скопинцев («Динамо»);
Полузащитники: Далер Кузяев («Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Александр Трошечкин («Химки»), Реми Кабелла («Краснодар»);
Нападающие: Тимур Жамалетдинов («Уфа»), Мохамед Конате («Химки»).