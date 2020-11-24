Рахимич: «Еврокубки показывают наш реальный уровень. Мы топчемся на месте, пока Европа прогрессирует»

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич назвал причины неудачной игры российских клубов в еврокубках.
— У российских клубов в еврокубках этой осенью до сих пор нет ни одной победы. О чем это говорит?
— Конечно, это очень печально. О чем говорит? Видимо уровень российского чемпионата ниже уровня тех лиг, с представителями которых встречаются наши клубы.
— Мы деградируем или топчемся на месте?
— Скорее второе. Тогда как Европа все время прогрессирует.
— Выступление в еврокубках и игра сборной России — это связанные вещи?
— Конечно! Это можно даже не обсуждать. Результаты говорят сами за себя. Ни там, ни там в последнее время нет побед.
— Отсутствие побед в еврокубках — провал или просто у нас были слишком высокие ожидания?
— Конечно, у нас очень высокие ожидания, но матчи еврокубков показывают наш реальный уровень. К сожалению, это так.
- Рахимич – первый легионер, который провeл 250 матчей в РПЛ.
- Российские клубы не одержали ни одной победы в 12 матчах еврокубков.