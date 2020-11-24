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  • Рахимич: «Еврокубки показывают наш реальный уровень. Мы топчемся на месте, пока Европа прогрессирует»

Рахимич: «Еврокубки показывают наш реальный уровень. Мы топчемся на месте, пока Европа прогрессирует»

24 ноября 2020, 11:51
5

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич назвал причины неудачной игры российских клубов в еврокубках.

— У российских клубов в еврокубках этой осенью до сих пор нет ни одной победы. О чем это говорит?

— Конечно, это очень печально. О чем говорит? Видимо уровень российского чемпионата ниже уровня тех лиг, с представителями которых встречаются наши клубы.

— Мы деградируем или топчемся на месте?

— Скорее второе. Тогда как Европа все время прогрессирует.

— Выступление в еврокубках и игра сборной России — это связанные вещи?

— Конечно! Это можно даже не обсуждать. Результаты говорят сами за себя. Ни там, ни там в последнее время нет побед.

— Отсутствие побед в еврокубках — провал или просто у нас были слишком высокие ожидания?

— Конечно, у нас очень высокие ожидания, но матчи еврокубков показывают наш реальный уровень. К сожалению, это так.

  • Рахимич – первый легионер, который провeл 250 матчей в РПЛ.
  • Российские клубы не одержали ни одной победы в 12 матчах еврокубков.

Источник: Sportbox.ru
Лига чемпионов Лига Европы ЦСКА Локомотив Краснодар Зенит Рахимич Элвир
Комментарии (5)
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Korsar_03
1606208962
Ого, Рахимич всплыл. Человек, который возвел тактику мелкого фола в ранг тотального футбола.
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vladik12
1606209601
"Наш уровень". Он про Боснию, что ли?
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NewLife
1606210015
На столько же груб в словах, на сколько был груб на поле, но правда глаза колит.
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Олег1204
1606213025
Рахимич прав, он всю жизнь работал в Российском футболе, поэтому ассоцыирует себя с ним
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maryagryzenkova
1606213392
CEKC Знакoмcтвa: Бeсплaтнo, Анoнимнo, бeз Шлюx и coдeржанoк, все фoтки рeальныe. Здeсь дают в пoпу и бepут в pот, мoжешь убeдитьcя cам ----- https://gogx.ru/MKpDqz
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