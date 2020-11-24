Рахимич: «Еврокубки показывают наш реальный уровень. Мы топчемся на месте, пока Европа прогрессирует»

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич назвал причины неудачной игры российских клубов в еврокубках.

— У российских клубов в еврокубках этой осенью до сих пор нет ни одной победы. О чем это говорит?

— Конечно, это очень печально. О чем говорит? Видимо уровень российского чемпионата ниже уровня тех лиг, с представителями которых встречаются наши клубы.

— Мы деградируем или топчемся на месте?

— Скорее второе. Тогда как Европа все время прогрессирует.

— Выступление в еврокубках и игра сборной России — это связанные вещи?

— Конечно! Это можно даже не обсуждать. Результаты говорят сами за себя. Ни там, ни там в последнее время нет побед.

— Отсутствие побед в еврокубках — провал или просто у нас были слишком высокие ожидания?

— Конечно, у нас очень высокие ожидания, но матчи еврокубков показывают наш реальный уровень. К сожалению, это так.