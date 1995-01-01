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    Рахимич: «Еврокубки показывают наш реальный уровень. Мы топчемся на месте, пока Европа прогрессирует»

    Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич назвал причины неудачной игры российских клубов в еврокубках.

    — У российских клубов в еврокубках этой осенью до сих пор нет ни одной победы. О чем это говорит?

    — Конечно, это очень печально. О чем говорит? Видимо уровень российского чемпионата ниже уровня тех лиг, с представителями которых встречаются наши клубы.

    — Мы деградируем или топчемся на месте?

    — Скорее второе. Тогда как Европа все время прогрессирует.

    — Выступление в еврокубках и игра сборной России — это связанные вещи?

    — Конечно! Это можно даже не обсуждать. Результаты говорят сами за себя. Ни там, ни там в последнее время нет побед.

    — Отсутствие побед в еврокубках — провал или просто у нас были слишком высокие ожидания?

    — Конечно, у нас очень высокие ожидания, но матчи еврокубков показывают наш реальный уровень. К сожалению, это так.

    • Рахимич – первый легионер, который провeл 250 матчей в РПЛ.
    • Российские клубы не одержали ни одной победы в 12 матчах еврокубков.

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    Источник: Sportbox.ru

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    Сегодня, 11:51
    Комментарии5
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      Рейтинг: +8

      maryagryzenkova 1 час назад

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      Рейтинг: +980

      Олег1204 1 час назад

      Рахимич прав, он всю жизнь работал в Российском футболе, поэтому ассоцыирует себя с ним

      0
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      Рейтинг: +5363

      NewLife 2 часа назад

      На столько же груб в словах, на сколько был груб на поле, но правда глаза колит.

      1
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      Рейтинг: +4865

      vladik12 2 часа назад

      "Наш уровень". Он про Боснию, что ли?

      0
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      Рейтинг: +176

      FCLM_FCRM 2 часа назад

      Ого, Рахимич всплыл. Человек, который возвел тактику мелкого фола в ранг тотального футбола.

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