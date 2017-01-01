Globe Soccer: Иммобиле, Бензема и Гнабри – в числе номинантов на звание игрока года

кто пишет про левандовского - вы хоть на страницу голосования загляните:
роналду - 37%
месси - 20%
левандовски - 19%
Globe Soccer представила список претендентов на звание лучшего футболиста 2020 года.
В число номинантов вошли: Чиро Иммобиле («Лацио»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Карим Бензема («Реал»), Лионель Месси («Барселона»), Маркиньос («ПСЖ»), Роберт Левандовски («Бавария»), Садио Мане («Ливерпуль») и Серж Гнабри («Бавария»).
- Проголосовать за лучшего футболиста года можно здесь.
Globe Soccer: Роналду, Шевченко, Месси и Мбаппе – среди номинантов на звание «Игрок века»