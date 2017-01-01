Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    3 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста

    Globe Soccer: Иммобиле, Бензема и Гнабри – в числе номинантов на звание игрока года

    Globe Soccer представила список претендентов на звание лучшего футболиста 2020 года.

    В число номинантов вошли: Чиро Иммобиле («Лацио»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Карим Бензема («Реал»), Лионель Месси («Барселона»), Маркиньос («ПСЖ»), Роберт Левандовски («Бавария»), Садио Мане («Ливерпуль») и Серж Гнабри («Бавария»).

    • Проголосовать за лучшего футболиста года можно здесь.

    Globe Soccer: Роналду, Шевченко, Месси и Мбаппе – среди номинантов на звание «Игрок века»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Globe Soccer

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:09
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10903

      alarm 15 минут назад

      кто пишет про левандовского - вы хоть на страницу голосования загляните:
      роналду - 37%
      месси - 20%
      левандовски - 19%

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5910

      Alekxei Z. 20 минут назад

      Кто такой Маркиньос ?
      Когда читаешь , что Месси номинант , то доверие этому изданию пропадает. Ну сколько можно ?
      Без альтернативы - Роберт Левандовски

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +621

      ARSteven89 29 минут назад

      Год настоящей "девятки" - Роберт Левандовски, безальтернативно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10680

      Skull_Boy 47 минут назад

      Левандовски

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4301

      BarStep 48 минут назад

      Здесь вне конкуренции польский парень.. ну как парень, за 30 уже перевалило..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      Кирилл Михайлов 57 минут назад

      А где Ибра?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80697
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru