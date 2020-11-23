Месси не сыграет с киевским «Динамо»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси пропустит матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с киевским «Динамо».

Аргентинец не попал в список из 19 футболистов, которые отправились на игру в Киев. Помимо Месси с «Динамо» не сыграют полузащитник Френки де Йонг и защитники Жерар Пике и Серхи Роберто.

Заявка каталонцев выглядит так:

Вратари: тер Штеген, Нето, Пенья;

Защитники: Дест, Мингеса, Ленгле, Альба, Фирпо;

Полузащитники: Аленья, Пьянич, Дембеле, Пуч, Педри, Матеус;

Нападающие: Гризманн, Брэйтуэйт, Коутиньо, Тринкао, Конрад.

«Барселона» сыграет с «Динамо» завтра, 24 ноября.