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    Месси не сыграет с киевским «Динамо»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси пропустит матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с киевским «Динамо».

    Аргентинец не попал в список из 19 футболистов, которые отправились на игру в Киев. Помимо Месси с «Динамо» не сыграют полузащитник Френки де Йонг и защитники Жерар Пике и Серхи Роберто.

    Заявка каталонцев выглядит так:

    Вратари: тер Штеген, Нето, Пенья;

    Защитники: Дест, Мингеса, Ленгле, Альба, Фирпо;

    Полузащитники: Аленья, Пьянич, Дембеле, Пуч, Педри, Матеус;

    Нападающие: Гризманн, Брэйтуэйт, Коутиньо, Тринкао, Конрад.

    • «Барселона» сыграет с «Динамо» завтра, 24 ноября.

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    Источник: твиттер «Барселоны»

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