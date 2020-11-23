Месси не сыграет с киевским «Динамо»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси пропустит матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с киевским «Динамо».
Аргентинец не попал в список из 19 футболистов, которые отправились на игру в Киев. Помимо Месси с «Динамо» не сыграют полузащитник Френки де Йонг и защитники Жерар Пике и Серхи Роберто.
Заявка каталонцев выглядит так:
Вратари: тер Штеген, Нето, Пенья;
Защитники: Дест, Мингеса, Ленгле, Альба, Фирпо;
Полузащитники: Аленья, Пьянич, Дембеле, Пуч, Педри, Матеус;
Нападающие: Гризманн, Брэйтуэйт, Коутиньо, Тринкао, Конрад.
- «Барселона» сыграет с «Динамо» завтра, 24 ноября.
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Источник: твиттер «Барселоны»