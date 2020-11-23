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  • «Арсенал» – о пенальти на Игнатьеве: «Это противоречит логике игры и идет вразрез со здравым смыслом»

«Арсенал» – о пенальти на Игнатьеве: «Это противоречит логике игры и идет вразрез со здравым смыслом»

23 ноября 2020, 14:10
12

Спортивный директор тульского «Арсенала» Андрей Рудаков прокомментировал игру туляков в матче 15-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1).

«Понятно, что мы недовольны результатом. Игра складывалась так, что как минимум на ничью вполне можно было рассчитывать. По содержанию это и был ничейный матч без большого количества моментов как у одних, так и у других ворот.

Работа нового главного тренера в первых двух матчах? Очевидно, что нам нужно набирать очки, это бесспорно, но движение вперeд есть. В матче с «Локомотивом» выглядели уже более дисциплинированно и организованно. Определeнный позитив присутствует.

Момент с пенальти в наши ворота? Нельзя давать такие одиннадцатиметровые. Это противоречит логике игры и сути эпизода. Ведь пенальти – это почти всегда гол. То есть очень суровое наказание по футбольным меркам. Значит, и нарушение должно быть соответствующим.

Где в этом эпизоде у игрока «Локомотива» была возможность забить гол или был какой-то грубый фол? Ничего этого и близко не было. Игрок не владел мячом. Мяч вообще уже уходил за лицевую линию ворот. Перед футболистом «Локомотива» был наш защитник Кадири, выигравший позицию и не пустивший бы его к мячу в любом случае.

И, может быть, самое главное – давайте будем честными, футболист «Локомотива» сам искал контакт с соперником, чтобы упасть в штрафной. И судья, находившийся в пяти метрах от момента, сначала уверенно показал, что нужно продолжать игру. И это была верная реакция, но потом он изменил своe решение. Повторю, что назначение таких пенальти идeт вразрез со здравым смыслом», – сказал Рудаков «Чемпионату».

  • На 70-й минуте главный арбитр встречи Алексей Сухой назначил пенальти за фол Хлусевича на Игнатьеве.
  • В конце первого тайма он удалил защитника «Локо» Чорлуку.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Арсенал Локомотив Игнатьев Владислав Хлусевич Даниил Сухой Алексей
Комментарии (12)
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paracetamol
1606130460
Да уж, арбитры у нас типа зае.пись!
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Ганнибал Лектор
1606135014
Какой футбол - такие и арбитры. Что мешало Арсеналу в БОЛЬШИНСТВЕ взять и забить гол кочегарам и поменять ход игры/результат? Конечно же проще всего нанести за 90 минут 1,5 удара по воротам соперника, а потом на весь интернет издавать душераздирающие вопли о том, как им трудно и какие судьи негодяи. Пока мы будем кивать и смотреть на судей с надеждой, как Игнатьев, нас так и будут лупить любители из Грузии и Азербайджана. Позор, позор таким функционерам!
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DOCTOR PENALTY
1606135605
Наши судьи с помощью VARa решили создать гибрид из футбола и шахмат - прикасаться к сопернику нельзя, перед каждым ходом смотрим в телевизор и думаем по десять минут. (
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rash1959
1606136128
полнейший ЛЕВАК а не пенальти. У проводниц подобных штук 5-6.
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Константинн
1606136167
Ха, Локомотив так, с Семиным, пару лет назад чемпионат взяли на таких пенальти и удалениях. Тактика Палыча работает...
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gunstilzit
1606137343
Хорошо!Пенальти на тоненького. Но тогда почему отменили гол Зе?Там в борьбе мяч отлетал от игрока Арсенала и попадает в руку ,потом идут 3 передачи и гол. Почему отменили,г-н Рудаков? Не надо было убирать Игоря Черевченко! С ним у вас была игра. А Парфёнов,так себе тренер. С кем надо Урал сливал/ет,а на кого скажут фас выгрызает землю.
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vladik12
1606138554
А не противоречит логике, что вы в большинстве нихрена не создали и бесславно проиграли?
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paracetamol
1606147348
Позорненький пен был, так и воняет взяткой!
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portero
1606149161
ВАР находка оказалась для судеек, когда надо что угодно под пеналь подтянут....
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andjelagulo
1606157547
CEKC Знакoмcтвa: Бeсплaтнo, Анoнимнo, бeз Шлюx и coдeржанoк, все фoтки рeальныe. Здeсь дают в пoпу и бepут в pот, мoжешь убeдитьcя cам ----- https://gogx.ru/MKpDqz
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