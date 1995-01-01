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    «Арсенал» – о пенальти на Игнатьеве: «Это противоречит логике игры и идет вразрез со здравым смыслом»

    Спортивный директор тульского «Арсенала» Андрей Рудаков прокомментировал игру туляков в матче 15-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1).

    «Понятно, что мы недовольны результатом. Игра складывалась так, что как минимум на ничью вполне можно было рассчитывать. По содержанию это и был ничейный матч без большого количества моментов как у одних, так и у других ворот.

    Работа нового главного тренера в первых двух матчах? Очевидно, что нам нужно набирать очки, это бесспорно, но движение вперeд есть. В матче с «Локомотивом» выглядели уже более дисциплинированно и организованно. Определeнный позитив присутствует.

    Момент с пенальти в наши ворота? Нельзя давать такие одиннадцатиметровые. Это противоречит логике игры и сути эпизода. Ведь пенальти – это почти всегда гол. То есть очень суровое наказание по футбольным меркам. Значит, и нарушение должно быть соответствующим.

    Где в этом эпизоде у игрока «Локомотива» была возможность забить гол или был какой-то грубый фол? Ничего этого и близко не было. Игрок не владел мячом. Мяч вообще уже уходил за лицевую линию ворот. Перед футболистом «Локомотива» был наш защитник Кадири, выигравший позицию и не пустивший бы его к мячу в любом случае.

    И, может быть, самое главное – давайте будем честными, футболист «Локомотива» сам искал контакт с соперником, чтобы упасть в штрафной. И судья, находившийся в пяти метрах от момента, сначала уверенно показал, что нужно продолжать игру. И это была верная реакция, но потом он изменил своe решение. Повторю, что назначение таких пенальти идeт вразрез со здравым смыслом», – сказал Рудаков «Чемпионату».

    • На 70-й минуте главный арбитр встречи Алексей Сухой назначил пенальти за фол Хлусевича на Игнатьеве.
    • В конце первого тайма он удалил защитника «Локо» Чорлуку.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:10
    Комментарии8
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      Рейтинг: +345

      gunstilzit 19 минут назад

      Хорошо!Пенальти на тоненького.
      Но тогда почему отменили гол Зе?Там в борьбе мяч отлетал от игрока Арсенала и попадает в руку ,потом идут 3 передачи и гол.
      Почему отменили,г-н Рудаков?
      Не надо было убирать Игоря Черевченко!
      С ним у вас была игра.
      А Парфёнов,так себе тренер.
      С кем надо Урал сливал/ет,а на кого скажут фас выгрызает землю.

      0
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      Рейтинг: +201

      Константинн 38 минут назад

      Ха, Локомотив так, с Семиным, пару лет назад чемпионат взяли на таких пенальти и удалениях. Тактика Палыча работает...

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      Рейтинг: +345

      gunstilzit > Константинн 18 минут назад

      Вы ещё не снялись?

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      Рейтинг: +2969

      rash1959 39 минут назад

      полнейший ЛЕВАК а не пенальти. У проводниц подобных штук 5-6.

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      Рейтинг: +345

      gunstilzit > rash1959 17 минут назад

      Ещё один нытик.

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      Рейтинг: +18960

      DOCTOR PENALTY 48 минут назад

      Наши судьи с помощью VARa решили создать гибрид из футбола и шахмат - прикасаться к сопернику нельзя, перед каждым ходом смотрим в телевизор и думаем по десять минут. (

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      Рейтинг: +2947

      Ганнибал Лектор 58 минут назад

      Какой футбол - такие и арбитры. Что мешало Арсеналу в БОЛЬШИНСТВЕ взять и забить гол кочегарам и поменять ход игры/результат? Конечно же проще всего нанести за 90 минут 1,5 удара по воротам соперника, а потом на весь интернет издавать душераздирающие вопли о том, как им трудно и какие судьи негодяи. Пока мы будем кивать и смотреть на судей с надеждой, как Игнатьев, нас так и будут лупить любители из Грузии и Азербайджана.
      Позор, позор таким функционерам!

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      Рейтинг: +9246

      paracetamol 2 часа назад

      Да уж, арбитры у нас типа зае.пись!

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