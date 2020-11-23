«Арсенал» – о пенальти на Игнатьеве: «Это противоречит логике игры и идет вразрез со здравым смыслом»

Спортивный директор тульского «Арсенала» Андрей Рудаков прокомментировал игру туляков в матче 15-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1).

«Понятно, что мы недовольны результатом. Игра складывалась так, что как минимум на ничью вполне можно было рассчитывать. По содержанию это и был ничейный матч без большого количества моментов как у одних, так и у других ворот.

Работа нового главного тренера в первых двух матчах? Очевидно, что нам нужно набирать очки, это бесспорно, но движение вперeд есть. В матче с «Локомотивом» выглядели уже более дисциплинированно и организованно. Определeнный позитив присутствует.

Момент с пенальти в наши ворота? Нельзя давать такие одиннадцатиметровые. Это противоречит логике игры и сути эпизода. Ведь пенальти – это почти всегда гол. То есть очень суровое наказание по футбольным меркам. Значит, и нарушение должно быть соответствующим.

Где в этом эпизоде у игрока «Локомотива» была возможность забить гол или был какой-то грубый фол? Ничего этого и близко не было. Игрок не владел мячом. Мяч вообще уже уходил за лицевую линию ворот. Перед футболистом «Локомотива» был наш защитник Кадири, выигравший позицию и не пустивший бы его к мячу в любом случае.

И, может быть, самое главное – давайте будем честными, футболист «Локомотива» сам искал контакт с соперником, чтобы упасть в штрафной. И судья, находившийся в пяти метрах от момента, сначала уверенно показал, что нужно продолжать игру. И это была верная реакция, но потом он изменил своe решение. Повторю, что назначение таких пенальти идeт вразрез со здравым смыслом», – сказал Рудаков «Чемпионату».