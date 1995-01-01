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    Зобнин при Тедеско показывает лучшую результативность

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин провел под руководством главного тренера Доменико Тедеско 32 матча, набрав девять очков по системе «гол+пас» (четыре гола и пять передач). Ни при каком другом тренере игрок не был так результативен.

    2020-й год – лучший для Зобнина по результативности (три гола, пять результативных пасов).

    • Зобнин в сезоне РПЛ не пропустил ни матча.
    • «Спартак» идет в таблице третьим.
    • Следующий соперник – «Ротор».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 13:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11931

      Garrincha58 5 минут назад

      при чём тут Тетеску Зобнина учили забивать в Динамо русские тренеры

      0
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    • ...
      Рейтинг: +18937

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Просто повзрослел.

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