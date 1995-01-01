Зобнин при Тедеско показывает лучшую результативность

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин провел под руководством главного тренера Доменико Тедеско 32 матча, набрав девять очков по системе «гол+пас» (четыре гола и пять передач). Ни при каком другом тренере игрок не был так результативен.

2020-й год – лучший для Зобнина по результативности (три гола, пять результативных пасов).