РПЛ. «Краснодар» минимально победил «Тамбов» в матче с двумя удалениями

Вымучили!
В матче 15-го тура РПЛ «Краснодар» дома обыграл «Тамбов» со счетом 1:0.
Победный гол забил полузащитник Реми Кабелья.
Обе команды доигрывали встречу вдесятером – удаления получили Егор Сорокин у хозяев и Вараздат Ароян у гостей.
Чемпионат России. РПЛ. 15-й тур
Краснодар – Тамбов – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Кабелья, 17.
«Краснодар»: Городов, Чернов, Смольников (Рамирес, 67), Сорокин, Мартынович, Кабелья, Классон (Ольссон, 68), Уткин (Камболов, 68), Ионов, Сулейманов (Ари, 74), Газинский (Вилена, 76).
«Тамбов»: Рыжиков, Шляков, Шахов, Каплиенко, Рыбин (Килин, 78), Костюков, Чуперка (Кабахидзе, 87), Грицаенко, Карасев, Ароян, Карапетян.
Предупреждения: Сорокин, 32; Ионов, 33; Мартынович, 52; Камболов, 70; Рамирес, 90+2 – Каплиенко, 35; Ароян, 49; Костюков, 56; Рыбин, 71; Грицаенко, 79.
Удаления: Сорокин, 60 – Ароян, 64.