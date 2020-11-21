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  • РПЛ. «Краснодар» минимально победил «Тамбов» в матче с двумя удалениями

РПЛ. «Краснодар» минимально победил «Тамбов» в матче с двумя удалениями

21 ноября 2020, 15:55
22

В матче 15-го тура РПЛ «Краснодар» дома обыграл «Тамбов» со счетом 1:0.

Победный гол забил полузащитник Реми Кабелья.

Обе команды доигрывали встречу вдесятером – удаления получили Егор Сорокин у хозяев и Вараздат Ароян у гостей.

Чемпионат России. РПЛ. 15-й тур

Краснодар – Тамбов – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Кабелья, 17.

«Краснодар»: Городов, Чернов, Смольников (Рамирес, 67), Сорокин, Мартынович, Кабелья, Классон (Ольссон, 68), Уткин (Камболов, 68), Ионов, Сулейманов (Ари, 74), Газинский (Вилена, 76).

«Тамбов»: Рыжиков, Шляков, Шахов, Каплиенко, Рыбин (Килин, 78), Костюков, Чуперка (Кабахидзе, 87), Грицаенко, Карасев, Ароян, Карапетян.

Предупреждения: Сорокин, 32; Ионов, 33; Мартынович, 52; Камболов, 70; Рамирес, 90+2 – Каплиенко, 35; Ароян, 49; Костюков, 56; Рыбин, 71; Грицаенко, 79.

Удаления: Сорокин, 60 – Ароян, 64.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Краснодар Тамбов
Комментарии (22)
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portero
1605963729
Оторвались от зоны переходных игр, уже хорошо...
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Вальдемар IV
1605964050
если бы не помощь вара, сейчас опять бы физрук придумывал, что у него не вышло, хотя скоро севилья, локо, ренн, еще услышим
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Serg919
1605964619
Что-то Краснодар все ещё тяжеловат(
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Krossmen73
1605964655
Сыграли по счёту.Удачно.Жаль что хромала реализация созданного.Могли выиграть и крупнее.Радует что стал уменьшаться лазарет.Пополнение явно не будет лишним как в чемпионате,таки в ЛЧ.Южан с победой!Удачи в непростом матче с испанцами!
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Plyash
1605965439
Молодцы,игра забывается-результат остаётся.Сейчас два очка важны,а не игра.
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Просто-333
1605965841
Краснодар- с победой!!!
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sochi-2013
1605966368
Вымучили!
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Январь 59
1605978290
Игру не смотрел, потому умничать не буду. После большого спада , наверняка нужен мягкий подъём. Основа собрана. Все на поле. Поздравляю с победой и пожелают дальнейшего подъёма в таблице.
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zigbert
1605985778
Краснодар с победой! Хотя преимущество было у Краснодара, Тамбов держался достойно. Может теперь Ари оживит игру в атаке?
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evgevg13
1606098040
Успехов, Краснодар! Начало есть!
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