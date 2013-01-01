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    РПЛ. «Краснодар» минимально победил «Тамбов» в матче с двумя удалениями

    В матче 15-го тура РПЛ «Краснодар» дома обыграл «Тамбов» со счетом 1:0.

    Победный гол забил полузащитник Реми Кабелья.

    Обе команды доигрывали встречу вдесятером – удаления получили Егор Сорокин у хозяев и Вараздат Ароян у гостей.

    Чемпионат России. РПЛ. 15-й тур

    Краснодар – Тамбов – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Кабелья, 17.

    «Краснодар»: Городов, Чернов, Смольников (Рамирес, 67), Сорокин, Мартынович, Кабелья, Классон (Ольссон, 68), Уткин (Камболов, 68), Ионов, Сулейманов (Ари, 74), Газинский (Вилена, 76).

    «Тамбов»: Рыжиков, Шляков, Шахов, Каплиенко, Рыбин (Килин, 78), Костюков, Чуперка (Кабахидзе, 87), Грицаенко, Карасев, Ароян, Карапетян.

    Предупреждения: Сорокин, 32; Ионов, 33; Мартынович, 52; Камболов, 70; Рамирес, 90+2 – Каплиенко, 35; Ароян, 49; Костюков, 56; Рыбин, 71; Грицаенко, 79.

    Удаления: Сорокин, 60 – Ароян, 64.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 15:55
    Комментарии13
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      Рейтинг: +4069

      sochi-2013 1 час назад

      Вымучили!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1244

      alll-333 1 час назад

      Краснодар- с победой!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4124

      playsh 1 час назад

      Молодцы,игра забывается-результат остаётся.Сейчас два очка важны,а не игра.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1244

      alll-333 > playsh 1 час назад

      три

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4124

      playsh > alll-333 1 час назад

      Прошу прощения,не проснулся ещё...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4069

      sochi-2013 > playsh 1 час назад

      Вроде как заявлялось, что Краснодар, самая играющая команда.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4794

      Krossmen73 1 час назад

      Сыграли по счёту.Удачно.Жаль что хромала реализация созданного.Могли выиграть и крупнее.Радует что стал уменьшаться лазарет.Пополнение явно не будет лишним как в чемпионате,таки в ЛЧ.Южан с победой!Удачи в непростом матче с испанцами!

      2
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      Рейтинг: +510

      Вальдемар IV > Krossmen73 1 час назад

      с севой играли бы так лучше

      1
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      Рейтинг: +197

      Serg919 1 час назад

      Что-то Краснодар все ещё тяжеловат(

      2
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      Рейтинг: +800

      Кронштадт65 2 часа назад

      вымучили кое как, совсем наш футбол спёкся

      1
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    • ...
      Рейтинг: +510

      Вальдемар IV 2 часа назад

      если бы не помощь вара, сейчас опять бы физрук придумывал, что у него не вышло, хотя скоро севилья, локо, ренн, еще услышим

      5
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      Рейтинг: +1392

      аларм дубль2 > Вальдемар IV 1 час назад

      краснодару в евро удачи,да впрочем и всем нашим!однако боязно после сбродной!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43202

      portero 2 часа назад

      Оторвались от зоны переходных игр, уже хорошо...

      4
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