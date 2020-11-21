РПЛ. «Краснодар» минимально победил «Тамбов» в матче с двумя удалениями

В матче 15-го тура РПЛ «Краснодар» дома обыграл «Тамбов» со счетом 1:0.

Победный гол забил полузащитник Реми Кабелья.

Обе команды доигрывали встречу вдесятером – удаления получили Егор Сорокин у хозяев и Вараздат Ароян у гостей.

Чемпионат России. РПЛ. 15-й тур

Краснодар – Тамбов – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Кабелья, 17.

«Краснодар»: Городов, Чернов, Смольников (Рамирес, 67), Сорокин, Мартынович, Кабелья, Классон (Ольссон, 68), Уткин (Камболов, 68), Ионов, Сулейманов (Ари, 74), Газинский (Вилена, 76).

«Тамбов»: Рыжиков, Шляков, Шахов, Каплиенко, Рыбин (Килин, 78), Костюков, Чуперка (Кабахидзе, 87), Грицаенко, Карасев, Ароян, Карапетян.

Предупреждения: Сорокин, 32; Ионов, 33; Мартынович, 52; Камболов, 70; Рамирес, 90+2 – Каплиенко, 35; Ароян, 49; Костюков, 56; Рыбин, 71; Грицаенко, 79.

Удаления: Сорокин, 60 – Ароян, 64.

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