Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    2 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    3 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?

    Metaratings: «Зенит» не ведет переговоры с Халком

    Форвард «Шанхай СИПГ» Халк не вернется в «Зенит», утверждает Metaratings.

    По информации источника, у петербургского клуба другие приоритеты касаемо усиления состава, а вариант с возвращением 34-летнего бразильца даже не рассматривался.

    Ранее сообщалось, что действующий чемпион России готов платить нападающему 3 миллиона евро за сезон, что вдвое больше, чем предлагает «Порту».

    • Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год.
    • Футболист забил 76 голов и сделал 60 ассистов в 148 матчах.
    • В России он выиграл чемпионство, Кубок и Суперкубок страны.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:59
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10712

      alarm 34 минуты назад

      стыдно за спартак.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10712

      alarm 34 минуты назад

      во-первых, мест нет, нужно кого-то продать, чтобы его взять. во-вторых, зенит покупал 26-летнего халка. и сейчас по силам купить нормального игрока такого же возраста (и потом продать) - чем брать того, кто через год-два вообще завершит карьеру.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2379

      Бухбух 49 минут назад

      34-летний Халк будет сильнейшим в Зените, если его возьмут, конечно.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80643
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru