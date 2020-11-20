Metaratings: «Зенит» не ведет переговоры с Халком

Форвард «Шанхай СИПГ» Халк не вернется в «Зенит», утверждает Metaratings.

По информации источника, у петербургского клуба другие приоритеты касаемо усиления состава, а вариант с возвращением 34-летнего бразильца даже не рассматривался.

Ранее сообщалось, что действующий чемпион России готов платить нападающему 3 миллиона евро за сезон, что вдвое больше, чем предлагает «Порту».