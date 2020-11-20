Джикия – о попадании в топ-100 игроков отбора Евро-2020: «Наверное, меня с кем-то перепутали»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о своем отношении к попаданию в рейтинг лучших игроков квалификации Евро-2020.
– Ты вошел в сотню лучших игроков отборочного турнира чемпионата Европы – 2020 по версии УЕФА. Причем других россиян в этом списке нет. Как реагируешь на подобные рейтинги?
– Наверное, они ошиблись, перепутали меня с кем-то. Всегда приятно, когда тебя выделяют и говорят комплименты. Но отношусь к этому спокойнее, чем в начале своего пути в Премьер-лиге и сборной.
Прекрасно понимаю, что сегодня меня могут включить в сотку лучших, но уже через три игры назвать одним из худших за неделю. Научился находить баланс в отношении к похвале и критике.
- Сборная России отобралась на Евро, заняв второе место в группе после Бельгии.
- Джикия принял участие во всех десяти матчах квалификации, забив в них один гол.
Источник: Официальный сайт «Спартака»