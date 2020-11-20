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    Джикия – о попадании в топ-100 игроков отбора Евро-2020: «Наверное, меня с кем-то перепутали»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о своем отношении к попаданию в рейтинг лучших игроков квалификации Евро-2020.

    – Ты вошел в сотню лучших игроков отборочного турнира чемпионата Европы – 2020 по версии УЕФА. Причем других россиян в этом списке нет. Как реагируешь на подобные рейтинги?

    – Наверное, они ошиблись, перепутали меня с кем-то. Всегда приятно, когда тебя выделяют и говорят комплименты. Но отношусь к этому спокойнее, чем в начале своего пути в Премьер-лиге и сборной.

    Прекрасно понимаю, что сегодня меня могут включить в сотку лучших, но уже через три игры назвать одним из худших за неделю. Научился находить баланс в отношении к похвале и критике. 

    • Сборная России отобралась на Евро, заняв второе место в группе после Бельгии.
    • Джикия принял участие во всех десяти матчах квалификации, забив в них один гол.

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    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +488

      кран 3 минуты назад

      Не наверное, а точно

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      Рейтинг: +19130

      Боцман59rus 32 минуты назад

      Тебя ещё в амкале перепутали

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