Джикия – о попадании в топ-100 игроков отбора Евро-2020: «Наверное, меня с кем-то перепутали»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о своем отношении к попаданию в рейтинг лучших игроков квалификации Евро-2020.

– Ты вошел в сотню лучших игроков отборочного турнира чемпионата Европы – 2020 по версии УЕФА. Причем других россиян в этом списке нет. Как реагируешь на подобные рейтинги?

– Наверное, они ошиблись, перепутали меня с кем-то. Всегда приятно, когда тебя выделяют и говорят комплименты. Но отношусь к этому спокойнее, чем в начале своего пути в Премьер-лиге и сборной.

Прекрасно понимаю, что сегодня меня могут включить в сотку лучших, но уже через три игры назвать одним из худших за неделю. Научился находить баланс в отношении к похвале и критике.