Тедеско – о физической форме Бакаева: «То, что он пропустил весенние сборы, до сих пор дает о себе знать»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о физической форме полузащитник Зелимхана Бакаева.

«Зелимхан пропустил из-за коронавируса наши весенние сборы. Кто-то может сказать, что это было очень давно, но я вас уверяю, это до сих пор дает о себе знать. Та база, которую мы тогда наработали, до сих пор действует. Сейчас Бакаев очень хочет вернуться на тот самый уровень, он хочет тренироваться, хочет работать как можно больше. Но иногда больше не значит лучше. Бывает ощущение, что некоторые игроки устали, но это нормально. Нужно восстанавливаться, через это проходят все команды», – сказал Тедеско.