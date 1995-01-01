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    «РБ-Спорт»: РФС не рассматривает отставку Черчесова

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов продолжит работать с командой.

    По информации «РБ-Спорт», вопрос об отставке 57-летнего специалиста не стоит на повестке дня.

    Экстренного заседания исполкома РФС не планируется, ближайшее состоится в середине декабря.

    • Серия сборной без побед достигла шести матчей.
    • Россияне не смогли выйти в дивизион А Лиги наций и опустились в третью корзину при жеребьевке отбора ЧМ-2022.
    • Черчесов возглавляет команду с августа 2016 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 10:34
    Комментарии15
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      Рейтинг: +915

      кто там 4 минуты назад

      Надо поддержать наоборот, всего-то 6 матчей без побед и 5-0, ещё медальку на пузо повесить нужно и денег на карту перевести что бы не расстраивался.
      А так не удивительно, в рфс уже давно понятно кто сидит и какая цель у них, а этот «балванчик» покуда он им удобен будет и дальше ***** творить.

      Клубы в Европе без побед, сборная сосет, все у нас хорошо, и футболистов ругать не надо за то что выполняют свою работу ужасно, а деньги лопатой гребут, они же бедненькие. Стыдно за это и нет никакой управы(

      0
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      Рейтинг: +10607

      Skull_Boy 8 минут назад

      Конечно РФС довольны работой усатого, если половина сборной никчемные игроки Зенита

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      Рейтинг: +566

      Радио1000шумеров 12 минут назад

      0-5 это не повод вызвать Черчесова на ковер? Экстренное заседание исполкома РФС будет собираться только когда небо упадет на землю и сборная России опустится в рейтинге ниже Андорры??

      0
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      Рейтинг: +16469

      silver29 18 минут назад

      Черчесова в перерыве матча еще надо было увольнять ((((

      1
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      Рейтинг: +1391

      аларм дубль2 > silver29 13 минут назад

      а сегодня рфс и все футбольное руководство!

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      Рейтинг: +19

      romario95 20 минут назад

      5:0 этого мало как я понял, с каким же счётом нужно проиграть, чтобы он ушел в отставку?

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      Рейтинг: +220

      G.P. 25 минут назад

      Ну, что ещё должно случиться? В группу С должны вылететь?

      В группах такого уровня, как я нас, мы обязаны занимать первое место с отрывом. Даже с нашим уровнем. А мы всё топчемся на втором месте. Если раз ошибся - это случайность, а если 2 - закономерность. Вывод: тренер профнепригоден. Слишком упертый и заносчивый.

      Вчера все видят, что Заболотный не тянет, а он, блин, вратаря снимает в перерыве. Как будто нам это поможет 4 мяча отыграть. Чалов у него так шанс и не получил сыграть по-нормальному за всё время, а Заболотный, которого критикует даже ленивый, - пожалуйста. Соболев теперь также сидит без дела.

      4
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      Рейтинг: +16469

      silver29 29 минут назад

      В этом вся суть, на всех руководящих постах рулят не профессионалы а пополизы (((( черчесов не жди пинка от болельщиков уходи и дрочера с собой забирай.

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      Рейтинг: +1410

      Валерий2705 30 минут назад

      Стас готовит команду только к ЧМ и на ЧМ. Остальные турниры не соответствуют его статусу. На ЧЕ кстати тоже ничего особенного не ждите, турнир то так себе))

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      Рейтинг: +2207

      sobaka120982 32 минуты назад

      А зря((((((((((

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      Рейтинг: +4829

      "supermax" 35 минут назад

      да как так-то бльать ...как еще надо обосраться?

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