«РБ-Спорт»: РФС не рассматривает отставку Черчесова

Надо поддержать наоборот, всего-то 6 матчей без побед и 5-0, ещё медальку на пузо повесить нужно и денег на карту перевести что бы не расстраивался.
А так не удивительно, в рфс уже давно понятно кто сидит и какая цель у них, а этот «балванчик» покуда он им удобен будет и дальше ***** творить.
Клубы в Европе без побед, сборная сосет, все у нас хорошо, и футболистов ругать не надо за то что выполняют свою работу ужасно, а деньги лопатой гребут, они же бедненькие. Стыдно за это и нет никакой управы(
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов продолжит работать с командой.
По информации «РБ-Спорт», вопрос об отставке 57-летнего специалиста не стоит на повестке дня.
Экстренного заседания исполкома РФС не планируется, ближайшее состоится в середине декабря.
- Серия сборной без побед достигла шести матчей.
- Россияне не смогли выйти в дивизион А Лиги наций и опустились в третью корзину при жеребьевке отбора ЧМ-2022.
- Черчесов возглавляет команду с августа 2016 года.