«РБ-Спорт»: РФС не рассматривает отставку Черчесова

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов продолжит работать с командой.

По информации «РБ-Спорт», вопрос об отставке 57-летнего специалиста не стоит на повестке дня.

Экстренного заседания исполкома РФС не планируется, ближайшее состоится в середине декабря.