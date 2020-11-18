Сборная России проигрывает Сербии после первого тайма – 0:4

Тут корче 2 варианта. Либо Стасик спецом показывает, что без Дзюбы сборная никакая, либо не хочет попадать в лигу А, дабы не быть еще больше униженным. Если этот турнир еще просуществует и Стасик будет у руля, то ему в принципе очень даже выгодно будет бултыхаться в лиге B.
Сборная России в последнем туре Лиги наций на выезде проигрывает Сербии после первого тайма со счетом 0:4.
У хозяев отличились Неманья Радоньич, Душан Влахович и дважды Лука Йович.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Россия занимает первое место в группе, сербы идут последними.