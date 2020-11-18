Сборная России проигрывает Сербии после первого тайма – 0:4

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    18.11.2020 23:34
    Комментарии81
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      Рейтинг: +2276

      Из Твери Леха 1 минуту назад

      Тут корче 2 варианта. Либо Стасик спецом показывает, что без Дзюбы сборная никакая, либо не хочет попадать в лигу А, дабы не быть еще больше униженным. Если этот турнир еще просуществует и Стасик будет у руля, то ему в принципе очень даже выгодно будет бултыхаться в лиге B.

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      Рейтинг: +544

      Enter2006 1 минуту назад

      Если после этого позора Черчесов не уйдет - он не мужик а баба физруковская.

      0
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      Рейтинг: +14

      Chestovar 1 минуту назад

      Интересно, великий Зе вспоминает матч с Ростовом?

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      Рейтинг: +6335

      GoLenaStop 2 минуты назад

      Сбродная России - иди на карантинахуй!
      Эй, баблососы от российского футбола - идите туда же!
      Без. ув.

      1
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      Рейтинг: +87

      Батал Вселенский 3 минуты назад

      На тебе, получите - распишитесь..

      0
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      Рейтинг: +544

      Enter2006 3 минуты назад

      Ура!!! 5-0! И правильно, идите кальян курите, сборная РФ наффик

      0
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      Рейтинг: +2276

      Из Твери Леха 7 минут назад

      Мы верим твёрдо в героев спорта.
      Нам победа, как воздух, нужна...
      Мы хотим всем рекордам
      Наши звонкие дать имена!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      Chestovar 7 минут назад

      Всёх участников этого позора привлечь к ответственности в зависимости от причастия

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      Рейтинг: +669

      serglider > Chestovar 1 минуту назад

      Ага, выплатят им денежку за участие и... усе! Главное, что бы в Монте-Карло кто-нибудь не махнул, что бы окончательно не обозлить народ)))

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      Рейтинг: +4537

      житель СПб 8 минут назад

      Ну что, лесники, поругайте еще Дзюбу деревом.. поругайте...

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      Рейтинг: +669

      serglider > житель СПб 3 минуты назад

      Ну, Дзюба не Марадонна))) Где был твой Дзюба в прошлом розыгрыше ЛН, когда со шведами играли? А тут он вышел бы и всех порвал, как тузик грелку))) Так же ходил пешком по полю и махал бы руками.

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      Рейтинг: +5744

      Владислав Vlad > житель СПб 35 секунд назад

      Да, с Зюпой же месяц назад мы нагнули и турков и венгров. Порвали их у себя на поле.

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      Рейтинг: +1196

      Спартак гуно знают все 9 минут назад

      Кто за лимит, идут НА Х.УЙ!!!!

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