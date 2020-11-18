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    Дивеев, Кузяев, Заболотный и Миранчуки выйдут в стартовом составе у россиян на матч с сербами

    Стал известен состав сборной России на матч Лиги наций против сборной Сербии.

    Сборная России: Гилерме, Юрий Жирков, Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Вячеслав Караваев, Магомед Оздоев, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Антон Заболотный.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер сборной России

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +10

      a s 4 минуты назад

      Если делаете cтавки >>> stavka-info.ru

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      Рейтинг: +5509

      САДЫЧОК 4 минуты назад

      Хороший состав ! Лишние Джикия и Оздоев !

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      Рейтинг: +1729

      волчарик 8 минут назад

      Хочу приятно удивится,но кажется не хотят наши в Лигу А.

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      Рейтинг: +18125

      bset 17 минут назад

      Кого на этот раз подставит Оздоев - Джикию или Дивеева?

      0
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      Рейтинг: +1361

      KalterJax 20 минут назад

      Давно мечтал их в старте обоих увидеть!) посмотрим, что из этого выйдет!) эх сюда бы ещё Головина конечно!)

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      Рейтинг: +182

      egor tikhonov 21 минуту назад

      то оздоев за турцию,теперь за сербию. определиться ему пора бы уже за кого? так и будет за всех?

      1
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      Рейтинг: +3117

      Черкизовский Кот > egor tikhonov 10 минут назад

      В прошлый раз это был Хакан Оздой, теперь же это Оздоевич.

      0
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      Рейтинг: +750

      ySS 27 минут назад

      Миранчуки в старте обнадеживает.
      Зеболотный... наверное хорошо тренируется...

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      Рейтинг: +286

      k611 30 минут назад

      После всех "чудес" в матче с Турцией Оздоев снова в составе, это как то странно.

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      Рейтинг: +36

      33нск 31 минуту назад

      опять Заболотный....

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      Рейтинг: +984

      Олег1204 38 минут назад

      Для Дивеева второй выезд к СЕРБАМ

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