Дивеев, Кузяев, Заболотный и Миранчуки выйдут в стартовом составе у россиян на матч с сербами

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Стал известен состав сборной России на матч Лиги наций против сборной Сербии.
Сборная России: Гилерме, Юрий Жирков, Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Вячеслав Караваев, Магомед Оздоев, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Антон Заболотный.
- Матч Сербия – Россия состоится в Белграде, начало – в 22:45 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
twit text — Сборная России (@TeamRussia) November 18, 2020